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「三大力量」主導大陸經濟發展 學者指1變化：土地財政時代已過去
上海財經大學校長劉元春表示，地緣政治風險、房地產業調整、「新質生產力」等3大力量正主導經濟發展；房地產業的變化表明了，土地財政時代已過去，政府收入來源需要調整。
第一財經9日報導，劉元春日前出席「2024年中上財宏觀論壇」時，作上述表示。
劉元春點出3大力量主導中國經濟發展，包括地緣政治、房地產業調整、新質生產力發展等。他強調，討論中國經濟，必須先檢視大時代對於中國外在環境與內在邏輯帶來的影響，就金融談金融、就產業談產業，恐難找到問題解答。
他表示，地緣政治逐步成為世界風險來源，從根本上改變了傳統全球經濟資源配置的邏輯，地緣政治的重構力量超越資本力量。
他提到，房地產的深度調整宣告了傳統發展方式的終結，中國經濟結構正在全面轉化，這也表明了，土地財政時代過去了。對政府來說，可否轉化成股權財政，或是回歸至稅收財政，又或是轉化為一種中央債務財政，目前尚處於改變空檔。
劉元春指出，過去20年來，中國在創新驅動發展戰略上取得成就，走出「新質生產力」的新路徑，最為突出的當屬戰略性新興產業數位經濟。
他表示，電動車、鋰電池、太陽能產品等「新三樣」去年出口成績亮眼；中國這一輪所謂的「產能過剩」，本質上是成本下降、技術進步引領的供給成長，這與傳統過剩有所差別。
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