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業界憂供需失衡 陸官方籲太陽能減少產能

中央社／ 台北9日電
大陸工業和信息化部針對太陽能行業規範公開徵求意見，其中提到將引導企業減少製造產能，引發業界關注。示意圖／ingimage
大陸工業和信息化部針對太陽能行業規範公開徵求意見，其中提到將引導企業減少製造產能，引發業界關注。示意圖／ingimage

中國工業和信息化部針對太陽能行業規範公開徵求意見，其中提到將引導企業減少製造產能，引發業界關注。中國業界人士表示，目前太陽能行業階段性供需失衡，價格下滑，此措施是為避免劣質產品盲目擴張。

中國工業和信息化部（工信部）今日就太陽能（中國稱：光伏）規範條件及規範公告管理徵求意見，內容提及將引導太陽能企業減少單純擴大產能的製造項目，並加強技術創新、提高產品品質、降低生產成本等方面。同時，新建和改擴建太陽能制造項目，最低資本金比例須達30%。

為降低品質不佳的產品數量，在「光伏製造行業規範條件（2024年本）（徵求意見稿）」中也表示將提高相關產品技術指標，包括提高P型太陽能電池、N型太陽能電池的平均效率指標。

中國電子報引述中國光伏行業協會副秘書長江華說法。他表示，太陽能行業保持高速增長的同時，也逐漸邁入新一輪的行業震蕩週期，目前產業階段性供需失衡、產業鏈價格快速下滑、企業經營承壓。

他說明，此次引導太陽能企業減少單純擴大產能的太陽能製造項目，就是避免低水平盲目擴張，並優先支持有技術、有品牌的企業。

中國基金報則引述中國太陽能龍頭隆基綠能董事長鐘寶申說法。他表示，2024年會是公司非常艱難的一年，也會是太陽能行業艱難的一年，2025年公司將會率先回到增長軌道，會先於太陽能行業進入到復甦狀態。

據中國工信部2月底公布的資料，2023年中國太陽能行業總產值超過人民幣1.7兆元（約新台幣7.23兆元）。

台幣 太陽能 本金

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