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英媒專欄：歐盟多方面審視Shein及Temu 不只低價

中央社／ 台北9日電
中國線上快時尚巨頭Shein。路透
中國線上快時尚巨頭Shein。路透

中國跨境電商Shein及Temu憑藉低價大舉進軍海外市場，但近來開始被不少地方視為威脅。英國金融時報的專欄文章指出，歐盟對Shein和Temu的審視不只是低格，還有其勞工條件、產品安全、消費者保護等多方面。

英國金融時報（Financial Times）日前報道，歐盟正計劃對中國線上快時尚巨頭Shein、電商巨頭「拼多多」旗下Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）的商品徵收關稅。

當時的報導稱，據歐盟執行委員會數據顯示，2023年共有23億件價值150歐元以下免稅商品進入歐盟。今年7月稍後歐盟執委會將建議取消150歐元以下商品免徵關稅的門檻。此舉主要是針對Shein、Temu和全球速賣通。

金融時報中文網7日刊登專欄作家張冬方的文章，指出歐盟對Shein和Temu的審視不只是低廉的價格，還有其勞工條件、產品安全、環境影響、供應鏈、知識產權、消費者保護、消費方式等多方面。

文章指出，今年2月歐洲玩具行業協會（TIE）發文稱，從Temu購買的19款玩具進行檢測，無任何一件完全符合歐盟的規定，其中18款對兒童安全構成風險。

今年5月中，歐洲消費者聯盟（BEUC）發表的「馴服Temu」的報告中，細數Temu的「七宗罪」，包括貿易商的不可追溯性、推薦系統的不透明、黑暗模式設計、未能充分保護未成年人、條款不清晰等。該報告還從歐盟消費者保護法、數據保護法和產品安全法律的角度提出質疑。

今年4月及5月，歐盟執委會先後將Shein及Temu列為超大型在線平台（VLOP），即在歐盟境內每月活躍使用人數超過4500萬。這也意味兩家電商平台須遵守更嚴格的安全新規定。

今年6月28日，歐盟執委會公布在「數字服務法」（DSA）的框架之下，已經正式要求Shein和Temu提交是否遵循該法律規定的訊息。這些規定包括「通知－行動」機制（允許用戶舉報非法產品）、不得含有「陰暗模式」的界面設計、未成年人保護和推薦系統的透明度等。

兩大平台須在7月12日前回覆，歐盟執委會會根據回覆決定下一步行動，可能是正式啟動調查程序。歐盟執委會稱此舉是基於歐洲消費者組織的投訴。

文章表示，雖然Shein和Temu是銷售低價衣物和日用品的電商平台，在戰略性上遠比不上電動汽車，但「低價」卻是中國跨境電商平台和中國電動汽車被貼上的「共同標簽」。

Shein原本尋求在美國進行IPO，但進展不順。美國華爾街日報6月報導，Shein已於6月向英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）秘密提交了上市申請，尋求在倫敦證券交易所上市。

歐盟 消費者 電商

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