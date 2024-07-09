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瑞銀指MSCI中國指數下半年有望增長 若川普當選添風險

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，預期今年下半年MSCI中國指數有高單位數至低雙位數的增長，但美國大選結果將帶來不確定性。路透
瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，預期今年下半年MSCI中國指數有高單位數至低雙位數的增長，但美國大選結果將帶來不確定性。路透

綜合信報、香港經濟日報9日報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，預期今年下半年MSCI中國指數有高單位數至低雙位數的增長，但地緣政治如美國大選結果將帶來不確定性，一旦川普勝出美國大選，恐怕難以實現該行對中資股的目標估算。

李智穎說，一旦川普當選後，落實大幅調高對中國進口產品的關稅，將對依賴美國市場的中國公司產生明顯的立即影響。即便相信陸港市場已消化中美貿易緊張的預期，但也難以完全避免市況波動

至於房市，李智穎表示，大陸房市銷售預期今年仍會下跌10%，市場亦等待更多支持措施。至於香港房地產，她指出，在息口高企及供應充足下，預期香港住房價格仍會跌5%，而且，辦公樓更令人憂慮，甲級辦公樓整體空置率首季達13.1%，高於1998至1999年水平，預計辦公樓市場到2025年或更後才回穩。

對於即將到來的中共三中全會，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，市場仍採取觀望。反而最為關心中期方向，包括支持房地產的更多具體措施、財稅改革、消費稅改革。

人民幣匯率方面，胡一帆分析，人民幣今年的波動在2%左右，表現較日圓佳，在美元偏強下，預期人民幣兌美元會繼續偏軟，9月美國啟動減息後或迎來轉捩點，對年底目標為7.3，料明年則會回升至7.2之內。

在整體宏觀政策預測上，瑞銀預期中國大陸今年有望實現5%左右的經濟增長目標，並估計會降準50至100個基點，以及加快發行1兆元人民幣特別國債和3.9兆元人民幣專項債券。

人民幣 川普 總監 美國大選

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