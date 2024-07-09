歐盟關稅成為催化劑 中國大陸車廠將加速啟用14座海外新廠

歐盟於2024年7月4日啟動對中國大陸製純電動車加徵反補貼關稅的臨時措施，雖發布了新的加徵關稅百分比，但相較於6月12日發布的比例並無太大差異，包含比亞迪的17.4%、吉利19.9%、上汽37.6%，而被認定配合調查但未被抽樣的車廠則加徵20.8%，共計13家車廠，其餘未在名單中的車廠則加徵37.6%。

TrendForce指出，目前歐盟對中國大陸車輛課徵的關稅為10%，意即自中國大陸出口的純電動車的關稅將提高為27.4%~47.6%不等，歐美車廠同樣會受到波及。但該調查將持續到2024年11月2日，這期間中歐雙方還有時間可進行協商、各關係方可提出回覆及要求獨立審查、歐盟會員國的立場也會影響最終措施的實施，因此歐盟對中國純電動車課徵關稅一事還有商討空間。

TrendForce分析，歐盟加徵關稅的影響包括幾個方面，一方面是加速中國大陸車廠的海外建廠及供應鏈布局，另一方面，歐盟此次針對的是純電動車，不包含PHEV。中國大陸車廠在PHEV的技術和成本上也具有優勢，加上歐洲市場的PHEV需求有所回升，因此投放PHEV車款或為選項之一。

從TrendForce統計數字來看，中國大陸車廠在2024年~2026年間有14個以上的海外新能源車工廠/產線將啟用，以東南亞、歐洲和南美為主。其中最積極的是比亞迪，烏茲別克新廠已於今年6月正式量產下線外，泰國廠於7月4日啟用，其他還有印尼、匈牙利、巴西廠建設中。

雖然未必每個海外工廠都是面對歐盟市場，但對於有海外工廠的車廠來說影響相對減少，關稅雖將導致利潤下降或售價提高但預估中國大陸品牌的定價仍具優勢，預計2024年中國大陸品牌（Volvo不計算在內）在歐盟純電車(BEV)市場的占比仍有機會從2023年的8.2%提高至10%。但對於在歐盟市場銷量規模較小的車廠來說，關稅催化的也可能是海外市場策略的調整，包括目標市場轉移或者改變經營歐洲市場的方式等。

此外，美國與歐盟的決策還會對其他國家造成影響，除了國家間的關係外，當施行關稅壁壘時，各企業所採取的策略可能對其他國家的產業將造成的正面抑或負面影響，因此地緣政治對汽車/電動車的影響持續加劇，考驗每家車廠的全球佈局及供應鏈設計。