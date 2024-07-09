快訊

高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

中國房市有待振興 專家：可設基金處理房企債務

中央社／ 上海9日電

中國房地產市場有待振作、穩定，專家預期，今年下半年房地產市場尚在深度調整階段，對經濟產生負面影響是必然的，建議設立房地產穩定基金，針對重點房企債務問題加以處理。

廣開首席產業研究院長連平、廣開首席產業研究院資深研究員馬泓於首席經濟學家論壇微信公眾號發表文章談及上述論點。

連平、馬泓表示，從2020年下半年開始，房地產市場盤整了4年；推估下半年房地產市場仍處於深度調整過程，將對經濟產生負面影響，有必要在短時間內加大政策力道以穩定房地產市場和預期，避免發生系統性風險

連平、馬泓坦言，下半年房地產市場的回溫有賴政策加碼、市場信心；截至目前為止，已經推出的政策尚未有真正扭轉房企資金偏緊、風險偏高、有效刺激需求等效果，倘若政策可以加碼，至少下半年有使房地產市場趨於穩定的機會。

他們建議，取消限制性購房政策，包括擴大或取消中古屋交易參考價調整幅度，以釋放剛性和改善性住房需求。再者，可大幅度降低購房貸款利率；另也建議增加財稅政策支持力道，例如階段性調降個人購房增值稅和所得稅稅率。

他們呼籲設立房地產穩定基金。連平、馬泓認為，為了在短期內緩解市場風險、改善預期，建議設立房地產穩定基金，針對全國大型和地方重點房企總部進行債務特別處理計畫，以增強市場信心，可由中央財政出資初始基金，再找銀行、保險公司、資產管理公司、民間資本等投資參股。

他們最後提出另兩點建議分別為，對於有需求的城市加快供給，鼓勵房企加快工程，交易活躍能讓房企增加收入；建議提高房企不良貸款容忍度，提高房企在商業銀行貸款占比，保障房企在信貸上可獲得的支持。

房地產 風險

延伸閱讀

搏鬥79小時 洞庭湖決口合龍 專家：4條河同時洩洪 人禍釀災

北京官方批評房地產自媒體渲染悲觀情緒 販賣焦慮

高中職免試入學放榜！基北區錄取率99.3% 專家：明星高中錄取分數有拉高

江坤俊「不缺異性」為何還要性騷節目搭擋？兩性專家揭1關鍵：男人天生獸性

相關新聞

微軟護資安 9月起令中國員工只用iPhone 1人贈1部i15

彭博資訊報導，微軟告知中國地區的員工，9月起工作時只能使用iPhone，等於禁止在職場使用Android（安卓）手機。i...

香港公屋明年起加租1成 影響3成港人 寬免2.2萬困難戶

香港房屋委員會每兩年一次檢討公屋租金水平，8日宣布加租一成，全港約30%人口受影響；原定10月1日生效，但考慮到社會經濟...

港一年內規管網約車平台 嚴打「白牌車」

香港網約出租車服務日漸流行，卻也衍生了監管不足及乘客安全等問題。港府建議透過發牌或許可證制度規管網約車平台，並按審批條件...

中國拚核融合 最快三年超車歐美

美中科技戰的戰場，從半導體、人工智慧（AI）等，一路延燒到潔淨能源的聖杯-核融合。中國砸錢研發此種科技，投入經費幾乎是美...

隆基綠能稱2024仍艱困 陸官方推政策減太陽能擴產項目

中國基金報報導，大陸太陽能產業巨頭隆基綠能董事長鐘寶申4日在近100家投資機構的調研中表示，2024年會是公司非常艱難的...

新「理財產品」誕生？ 月薪8萬元在大陸也打不起羽毛球了

中國大陸目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。