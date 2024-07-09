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隆基綠能稱2024仍艱困 陸官方推政策減太陽能擴產項目

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
面對太陽能的供需問題，大陸工信部9日就太陽能行業規範徵求意見，內容提及要引導行業減少單純擴大產能的太陽能製造項目。（美聯社）
面對太陽能的供需問題，大陸工信部9日就太陽能行業規範徵求意見，內容提及要引導行業減少單純擴大產能的太陽能製造項目。（美聯社）

中國基金報報導，大陸太陽能產業巨頭隆基綠能董事長鐘寶申4日在近100家投資機構的調研中表示，2024年會是公司非常艱難的一年，也會是行業艱難的一年。大陸工信部9日就太陽能行業規範徵求意見，內容提及要引導行業減少單純擴大產能的太陽能製造項目，新建和改擴建太陽能製造項目最低資本金比例為30%。

陸工信部新規意見稿也進一步明確太陽能製造項目電耗要求、明確新建和改擴建太陽能製造企業及項目產品工藝技術要求等。整體而言，焦點放在品質提升。

據隆基綠能8日披露的機構調研紀要顯示，鐘寶申指出，由於供過於求的市場抑制了利潤，太陽能行業短期內將繼續面臨艱難時期。他指出，太陽能產業發展確實存在很多變量，一種變量是諸多政策和貿易環境的不確定性，但若將這些不確定性排除在外，只看當前行業現狀，現在的價格就是底部。短期內整個行業沒有能力支撐價格進一步下跌。至於太陽能組件價格什麼時候可以上漲，鍾寶申表示，以目前的競爭態勢有可能再過三個月左右，價格可能會穩定或稍微上抬。

但鐘寶申也稱，2025年隆基綠能將會率先回到增長軌道，會先於太陽能行業進入到復甦狀態，公司目標非常明確。

隆基綠能近期財報顯示，今年第1季實現營業收入人民幣176.74億元，年減37.59%；虧損人民幣23.50億元，利潤年跌164.61%；整體毛利率明顯下滑，跌至公司上市以來歷史最低，僅為8.89%。

受到行業不景氣影響，隆基綠能股價持續下行，已經從2021年每股人民幣72.55元的歷史最高點，跌至8日的13.09元；目前市值為992億元，跌破千億。除了隆基綠能外，大陸太陽能產業板塊持續面臨資金出走，全板塊年初至今總市值累計蒸發約人民幣5,573億元，晶澳科技、通威股份等龍頭廠商的上半年股價跌幅超過了去年全年跌幅。

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