外國車企在中國市場份額萎縮中 美媒：為生存而戰

華爾街日報報導，中國乘聯會最新數據顯示，外國汽車製造商在中國的市場份額正在加速萎縮。有外企高管表示，要扭轉這一局面需要數年時間。

中國乘聯會8日指出，今年上半年，特斯拉（Tesla）和福斯汽車（Volkswagen，中國稱「大眾」）等外國品牌佔據了中國乘用車市場43%的份額，低於上年同期的50.5%。

報導指出，中國汽車市場是全球銷量最大的汽車市場，得益於國家補貼，中國汽車市場正在迅速電動化，本土電動汽車製造商已經搶佔了相當大的市場份額。

外國汽車製造商在中國的挫敗，加劇全球對中國汽車出口的強烈抵抗。據福斯汽車稱，預計今年將有70多款電動汽車在中國市場推出，這將引發一場價格戰，對國內外品牌都會造成衝擊。一些汽車製造商正竭力應對產能過剩問題，並試圖通過出口擺脫困境，加劇了中國與西方政府的緊張關係。

報導指出，隨著本土企業產品質量提高，以及一些人通過購買國貨來表達愛國之情，中國消費者開始轉向眾多本土品牌，汽車也是其中之一。

報導指出，外國燃油車製造商也在縮減成本，以應對銷量下降。去年，日本三菱汽車表示將停止在中國生產；現代汽車（Hyundai）在中國的銷量一直在下降，該公司已將位於中國西部重慶的工廠出售給一家當地公司。

報導表示，福斯汽車是在中國最暢銷的外國汽車品牌，但該公司已將大部分開發決策權移交給了中國的高管。

此外，為了吸收中國本土技術，福斯也進行一系列投資。不過，福斯汽車首款在中國本土研發的汽車要到2026年才會投放市場。

福斯汽車中國業務負責人貝瑞德（RalfBrandstatter）曾在4月表示，「我們預計這兩年將是非常具有挑戰性的時期」。

他說，「我們對此並不擔心。對我們來說，重要的是為2026年做好準備」。