歐盟指迴避電動車關稅談判 中國商務部：不實言論

歐盟駐中國大使庹堯誨指中國迴避電動車關稅談判，直至近期才尋求磋商；中國商務部8日反駁與事實不符，稱2023年10月歐盟啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對。

據報導，庹堯誨（Jorge Teledo）7日稱，雖然歐盟數月以來嘗試針對電動汽車加徵關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商，中國商務部官網8日發布答記者問文章，指這番言論與事實嚴重不符。

商務部指出，2023年10月歐盟對中國電動汽車啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對，並始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，敦促歐方以對話磋商妥善處理經貿摩擦。

文章舉例，中國國家主席習近平先前在巴黎舉行的中法歐領導人三方會晤時指出，雙方應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。國務院總理李強在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟領導人，提出堅持對話合作，堅持妥處分歧。

另副總理何立峰在2023年第10次中歐經貿高層對話期間表示，希望歐方審慎使用貿易救濟措施，雙方應透過對話解決關切。

文章再指出，在歐盟正式立案後，商務部長王文濤2023年10月24日即致信歐方，表達希望透過對話磋商妥善解決此案。2023年11月13日，王文濤再次致信歐方，提出磋商建議。2024年2月，王文濤在世貿組織第13屆部長級會議期間會見歐盟負責貿易政策的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），當面提出與歐方進行對話磋商。2024年5月19日，王文濤致信歐方，重申希望對話磋商解決此案等。

此外，中方自立案開始就透過實地核查、聽證會等各種管道向歐方密集釋放願透過對話協商妥處經貿摩擦的訊號。

6月12日歐方發布此案初裁披露當天，杜姆布羅夫斯基斯回信王文濤，表達盼雙方加強對話以推動解決此案的願望。中方隨後在6月23日派出工作組赴歐會談，雙方還以視訊形式同步舉行了多輪技術磋商。

商務部指中方已展現最大誠意，希望歐方相向而行，盡快達成雙方均可接受的解決方案；對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，必然採取一切措施維護自身權益。