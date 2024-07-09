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北京官方批評房地產自媒體渲染悲觀情緒 販賣焦慮

中央社／ 台北9日電

中國官方多次出手拯救房地產市場，但未能完全恢復市民買房意願。北京網信辦近日批評有些自媒體片面解讀政策、「渲染悲觀情緒、持續販賣焦慮」，提醒自媒體要「準確把握政策、打造優質內容」。

新京報8日報導，北京市網信辦聯合市住建委5日上午召開「房地產領域自媒體大V行業指導會」，16家房地產領域自媒體大V（網紅）參加。

報導指出，相關部門負責人在會上分析近期一些典型案例、講解宏觀政策、法律法規，提醒自媒體大V「準確把握政策、規範訊息發布、打造優質內容，客觀理性發聲」。

會議指出，有些自媒體片面解讀政策，為吸引流量多次發布所謂分析文章，以點代面、以偏概全放大房地產市場極個別現象，「渲染悲觀情緒、持續販賣焦慮」。

有些自媒體是「標題黨博眼球」，使用「樓市捲瘋了」、「崩了」等誇大性標題，「煽動用戶情緒、擾亂傳播秩序、嚴重誤導公眾」。

有些自媒體傳播不實訊息，冒充專業人士發布所謂內部消息，違規吸引粉絲獲利，造成不良社會影響。

報導表示，下一步北京市網信辦將持續聚焦群眾反映的自媒體亂象，會與相關行業主管部門分領域、分批次舉行座談指導，「營造清朗網路空間」。

中國官方以往都有監察房地產領域自媒體發布的訊息。據新安晚報今年4月報導，安徽省阜陽市有8家涉房產領域自媒體被集體約談。

阜陽市房管局、市網信辦、市公安局等通報了房產領域自媒體的亂象，包括有自媒體直播時使用誇張的標題，如「2024阜陽哪裡的房子不能買」、「曝光阜陽開發商的黑幕」等；另有自媒體發布未經核實的訊息，如某項目馬上要爛尾；有些自媒體歪曲解讀國家、地方政府的文件政策和國家法律法規。

據人民網去年9月報導，重慶市住房城鄉建委及市委網信辦等部門展開房地產領域自媒體亂象整治專項行動，重點整治歪曲解讀房地產政策、傳播房地產領域虛假不實訊息、製造散播市場焦慮、惡意炒作敲詐房企、「以偏概全唱衰樓市」等5方面問題。

北京 房地產 自媒體

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