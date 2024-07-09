新「理財產品」誕生？ 月薪8萬元在大陸也打不起羽毛球了

中國大陸目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過60%。有球友稱，「月薪人民幣2萬（約新台幣8.5萬元）也打不起羽毛球了！」、「打的錢包疼，心也疼」。甚至有球友說買羽毛球買出「炒股」的感覺，成新型「理財產品」，可以開始囤球建倉。

以日本知名品牌YONEX為例，其主流高端款AS-05羽毛球，4月的零售價從每打人民幣210元漲至每打人民幣225元，7月價格進一步飆升至每打人民幣275元。

北京青年報報導，杭州富陽一家羽毛球生產工廠負責人表示，目前漲價是全行業趨勢。

對於漲價原因，河南超繼商貿集團有限公司體育事業部經理趙文曾多次詢問廠家，得到的回復都是原材料緊缺，「羽毛球的毛片漲價，球肯定也漲」。

被稱為「中國羽絨之鄉」的河南東北小城台前縣，是華中地區最大的毛片供應商之一，業務方向主要是向大型體育用品公司輸送毛片原材料，這些毛片大部分會被用在羽毛球的生產上。

來自當地的業者趙霞指出，現在市場上毛片缺得厲害，特別是刀翎毛。去年底，一斤刀翎批發價在人民幣200元左右，包含600根左右的原毛，折合下來1根刀翎不到4角錢，「現在一斤約280元，比去年漲了4成」

趙霞分析，近幾年鴨鵝出欄率低，流入市場的毛片數量少，相應的毛片價格也就漲了，「今年價格是個高峰，明年應該就會下跌」。

但也有業內人士認為，羽毛球價格大漲與羽毛球運動旺盛有關。廣州日報報導，廣州從事羽毛球器材銷售20多年的陳先生表示，最近無論是羽毛球還是羽毛球拍都供不應求，哪怕漲價也賺不到錢。

在漲價潮下，有球友開始尋找羽毛球替代品，包括塑料球和碳音球。然而塑料球飛行慢、反彈性差；碳音球雖然最接近羽毛球，但價格已跟某些天然球價格差距不大。業者也認為難有完美的替代品。

企查查數據顯示，大陸現存羽毛球相關企業1.3萬家，截至目前，今年已註冊相關企業411家，其中上半年註冊394家，年增10.06%。受到該運動火熱，還有企業不斷入局。