快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新「理財產品」誕生？ 月薪8萬元在大陸也打不起羽毛球了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到原料缺貨，加上羽毛球運動火熱，今年以來羽毛球價格大漲，有球友嘆快打不起球了。圖為浙江民眾在杭州體育館打羽毛球。 (中新社)
受到原料缺貨，加上羽毛球運動火熱，今年以來羽毛球價格大漲，有球友嘆快打不起球了。圖為浙江民眾在杭州體育館打羽毛球。 (中新社)

中國大陸目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過60%。有球友稱，「月薪人民幣2萬（約新台幣8.5萬元）也打不起羽毛球了！」、「打的錢包疼，心也疼」。甚至有球友說買羽毛球買出「炒股」的感覺，成新型「理財產品」，可以開始囤球建倉。

以日本知名品牌YONEX為例，其主流高端款AS-05羽毛球，4月的零售價從每打人民幣210元漲至每打人民幣225元，7月價格進一步飆升至每打人民幣275元。

北京青年報報導，杭州富陽一家羽毛球生產工廠負責人表示，目前漲價是全行業趨勢。

對於漲價原因，河南超繼商貿集團有限公司體育事業部經理趙文曾多次詢問廠家，得到的回復都是原材料緊缺，「羽毛球的毛片漲價，球肯定也漲」。

被稱為「中國羽絨之鄉」的河南東北小城台前縣，是華中地區最大的毛片供應商之一，業務方向主要是向大型體育用品公司輸送毛片原材料，這些毛片大部分會被用在羽毛球的生產上。

來自當地的業者趙霞指出，現在市場上毛片缺得厲害，特別是刀翎毛。去年底，一斤刀翎批發價在人民幣200元左右，包含600根左右的原毛，折合下來1根刀翎不到4角錢，「現在一斤約280元，比去年漲了4成」

趙霞分析，近幾年鴨鵝出欄率低，流入市場的毛片數量少，相應的毛片價格也就漲了，「今年價格是個高峰，明年應該就會下跌」。

但也有業內人士認為，羽毛球價格大漲與羽毛球運動旺盛有關。廣州日報報導，廣州從事羽毛球器材銷售20多年的陳先生表示，最近無論是羽毛球還是羽毛球拍都供不應求，哪怕漲價也賺不到錢。

在漲價潮下，有球友開始尋找羽毛球替代品，包括塑料球和碳音球。然而塑料球飛行慢、反彈性差；碳音球雖然最接近羽毛球，但價格已跟某些天然球價格差距不大。業者也認為難有完美的替代品。

企查查數據顯示，大陸現存羽毛球相關企業1.3萬家，截至目前，今年已註冊相關企業411家，其中上半年註冊394家，年增10.06%。受到該運動火熱，還有企業不斷入局。

人民幣 漲價 運動

延伸閱讀

大陸上季GDP估增逾5% 出口、製造業投資強勁帶動

台灣元素夯！武漢藏「寶島公園」 仿造高雄龍虎塔寓意兩岸融合

獵頭曝科技業談薪4關鍵！碩畢從4萬起跳 台灣以外亞洲地區可年薪百萬

中國38城平均招聘月薪過萬 網轟太假、沒事幹了嗎

相關新聞

陸股IPO大縮水 600餘保薦人白忙、證券業逾8000人離職

受到官方收緊IPO影響，大陸A股IPO大幅撤單。上海第一財經引述Wind數據不完全統計顯示：年內僅有21家券商實現了IP...

新「理財產品」誕生？ 月薪8萬元在大陸也打不起羽毛球了

中國大陸目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過6...

規避歐盟關稅 比亞迪投10億美元在土耳其建廠

綜合路透、法新社報導，大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir...

蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

大陸地方政府真的沒錢了？據蘇州日報報導，蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》，...

救房市 廣州開放台港澳購120平方米以上住宅不限戶數

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州本月5日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。台灣居民及華僑提...

砸108億 小米手機智慧工廠啟用 凸顯銷售亮眼、擺脫依賴代工印象

小米集團董事長雷軍昨（8）日在微博發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智慧工廠正式啟用，該廠總投資人民幣24億元（約新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。