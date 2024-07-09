快訊

太陽聯盟吳桐潭今告別式 百餘輛勞斯萊斯、阿法車隊送行場面曝

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

陸股IPO大縮水 600餘保薦人白忙、證券業逾8000人離職

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸股一二級市場一樣慘澹，導致今年以來已有超過8,000名證券業從業人員離場。圖為2023年4月10日一批企業在上海證券交易所集體舉辦掛牌上市儀式。（新華社）
陸股一二級市場一樣慘澹，導致今年以來已有超過8,000名證券業從業人員離場。圖為2023年4月10日一批企業在上海證券交易所集體舉辦掛牌上市儀式。（新華社）

受到官方收緊IPO影響，大陸A股IPO大幅撤單。上海第一財經引述Wind數據不完全統計顯示：年內僅有21家券商實現了IPO承銷保薦業務收入。隨著擬上市企業的大面積撤單，約52家保薦機構和600餘位保薦代表人「白忙一場」。新股上市業務收縮，也導致有8,000餘從業者離開了證券行業。

Wind數據不完全統計顯示，陸股今年迄今僅46家公司新股上市，家數年減74%；IPO募集資金總額人民幣338.356億元，年跌84%。而服務上述46家公司上市的保薦機構合計21家，業務收入合計人民幣19.74億元，年減86%。

另一方面，今年截至目前已有318家擬IPO企業終止審核，包括主板116家、創業板92家、科創板58家、北交所52家。影響到52家保薦機構，合計636位保薦代表人。

相較於中信證券、海通證券的巨頭券商，部分中小券商由於保薦數量本身就較少，「撤單潮」之下不僅「顆粒無收」，甚至在審項目也完全清零，撤否率達到100%。

上述狀況影響到整體證券業的「薪情」，大陸金融圈近兩年降薪傳聞不斷。今年在資本市場下行波動、IPO業務收緊、券商業績承壓的背景下，降薪力度或有增無減。

以大陸知名證券業者中金公司為例，據第一財經此前統計，中金公司在2020年人均薪酬曾每年高達人民幣116萬元，2023年中金公司人均薪酬每年人民幣69.68萬元，三年間人均年薪大減人民幣46萬元，降幅達40％。

業績承壓、降薪也迫使從業者出走，Choice數據顯示，年內，已經有8,000餘名從業者離開了證券行業。截至8日，證券行業從業人員總數為34.38萬人。

去年8月底，大陸證監會宣布階段性收緊IPO，加上新「國九條」及相關政策實施，監管進一步嚴把入關口，並壓實中介機構「看門人」責任。

IPO 人民幣 券商

延伸閱讀

月薪8萬、每年赴美出差4個月合理嗎？內行人揪1關鍵喊：快離職

離職後公司仍不斷傳訊息…她嘆「不想封鎖打壞交情」 網曝最佳解法

NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選

月薪6萬客戶難搞該留嗎？老鳥想離職卻遭勸 專家：8成9上班族曾遇慣老闆

相關新聞

規避歐盟關稅 比亞迪投10億美元在土耳其建廠

綜合路透、法新社報導，大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir...

大陸上季GDP估增逾5% 出口、製造業投資強勁帶動

大陸官方預計下周公布今年第2季總體經濟數據。民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國大陸第2季GDP年增5.1%，上...

蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

大陸地方政府真的沒錢了？據蘇州日報報導，蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》，...

救房市 廣州開放台港澳購120平方米以上住宅不限戶數

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州本月5日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。台灣居民及華僑提...

一統NFC車鑰江湖？比亞迪為首兼容安卓、鴻蒙與iOS品牌

比亞迪汽車8日宣布，比亞迪手機NFC（近場通訊）車鑰匙再拓一家，成為首家支持三星手機NFC車鑰匙的中國汽車品牌。同時比亞...

砸108億 小米手機智慧工廠啟用 凸顯銷售亮眼、擺脫依賴代工印象

小米集團董事長雷軍昨（8）日在微博發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智慧工廠正式啟用，該廠總投資人民幣24億元（約新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。