陸股IPO大縮水 600餘保薦人白忙、證券業逾8000人離職

受到官方收緊IPO影響，大陸A股IPO大幅撤單。上海第一財經引述Wind數據不完全統計顯示：年內僅有21家券商實現了IPO承銷保薦業務收入。隨著擬上市企業的大面積撤單，約52家保薦機構和600餘位保薦代表人「白忙一場」。新股上市業務收縮，也導致有8,000餘從業者離開了證券行業。

Wind數據不完全統計顯示，陸股今年迄今僅46家公司新股上市，家數年減74%；IPO募集資金總額人民幣338.356億元，年跌84%。而服務上述46家公司上市的保薦機構合計21家，業務收入合計人民幣19.74億元，年減86%。

另一方面，今年截至目前已有318家擬IPO企業終止審核，包括主板116家、創業板92家、科創板58家、北交所52家。影響到52家保薦機構，合計636位保薦代表人。

相較於中信證券、海通證券的巨頭券商，部分中小券商由於保薦數量本身就較少，「撤單潮」之下不僅「顆粒無收」，甚至在審項目也完全清零，撤否率達到100%。

上述狀況影響到整體證券業的「薪情」，大陸金融圈近兩年降薪傳聞不斷。今年在資本市場下行波動、IPO業務收緊、券商業績承壓的背景下，降薪力度或有增無減。

以大陸知名證券業者中金公司為例，據第一財經此前統計，中金公司在2020年人均薪酬曾每年高達人民幣116萬元，2023年中金公司人均薪酬每年人民幣69.68萬元，三年間人均年薪大減人民幣46萬元，降幅達40％。

業績承壓、降薪也迫使從業者出走，Choice數據顯示，年內，已經有8,000餘名從業者離開了證券行業。截至8日，證券行業從業人員總數為34.38萬人。

去年8月底，大陸證監會宣布階段性收緊IPO，加上新「國九條」及相關政策實施，監管進一步嚴把入關口，並壓實中介機構「看門人」責任。