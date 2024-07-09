鄭文燦下台 陸學者：誰接任海基會對兩岸關係作用不大
原海基會董事長鄭文燦因涉貪汙案而辭去職務，成為史上任期最短的海基會董座。外界關注事件會否影響兩岸關係，環球時報引述分析稱，賴清德就職後喊出多次「兩岸互不隸屬」，已令兩岸關係陷入僵局，因此海基會董事長由誰接任，其實對兩岸破冰或互動影響並不大，關鍵仍要看賴清德。
中國社科院台灣研究所綜合室主任張華表示，海基會只是一個「白手套」般的角色，現在在兩岸關係中實際上已發揮不了任何作用。
張華說，「『白手套』，顧名思義，有用的時候拿出來戴上，用不到時就棄之一旁。實際上在蔡英文時期，海基會就已被台當局邊緣化。」
張華進一步指出，海基會既不是台灣涉大陸政策的決策者，也算不上執行部門，「前者是台灣地區領導人，後者是陸委會，而這二者目前尚未展現出有任何改善兩岸關係的意願。」
在上述背景下，張華表示，連「橡皮章」都算不上的海基會在改善兩岸關係上無法發揮任何作用。
鄭文燦下台後，輿論紛紛推測誰接任海基會董事長，包括「親賴」色彩的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉直升；外傳賴清德總統原先屬意接任的資深媒體人、前監委吳豐山；海基會前副董事長兼秘書長詹志宏等人也都被點名是可能的人選。
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