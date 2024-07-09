蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

大陸地方政府真的沒錢了？據蘇州日報報導，蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》，明確蘇州全市在機關事務管理工作中深化落實過緊日子要求。

根據這項《措施》要求，在資產方面，要推進低效運轉資產集中管理、統籌使用，閒置土地、房產等要採取置換、出租、拍賣等方式深化盤活利用。全面推進資產跨地區、跨系統、跨層級調劑使用。

《措施》還提出，今年底前，蘇州各級機關事務管理部門要全面建立資產「修舊利廢」（把破舊的修補好，把廢物利用起來）服務體系。同時加快資產資源共享共用，今年底前全市黨政機關集中和相鄰辦公區之間會議室、公共服務設施要全面共享共用。

《措施》並明確，具備條件的黨政機關停車位、室外衛生間及活動場所等要積極向社會開放，實現「應開盡開」。

在公務用車方面，《措施》提出，嚴格公務用車報廢更新管理，使用年限未達到10年和行駛里程未達到10萬公里原則上不予更新；更新購置新能源汽車占比原則上達到100%；高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障；擴大運維費改革範圍，明年全面推開。

此外，《措施》還提出，積極採用合同能源管理方式開展節能改造，光伏（太陽能）項目可建盡建，明年底前實行合同能源管理的縣級以上行政中心要達到60%以上，各級「單位建築面積能耗」超定額約束值的單位要全部降至合理水平。

同時常態化開展黨政機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報工作。列入當年度全市跨部門通用類集採品目的物品（含耗材等），須在市集中採購系統內進行採購，進一步節約財政資金。

事實上，大陸許多地方政府也都已提出類似的要求。據人民公安報報導，浙江省公安廳近日也發布「廳機關厲行勤儉節約、堅持過緊日子26條措施」，內容包括：鼓勵在廳機關食堂就餐、以每年10%的比例遞減辦公耗材申領額度、嚴格執行空調開啟條件和溫度設定標準等。