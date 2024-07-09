快訊

太陽聯盟吳桐潭今告別式 百餘輛勞斯萊斯、阿法車隊送行場面曝

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救房市 廣州開放台港澳購120平方米以上住宅不限戶數

聯合報／ 大陸中心／即時報導
為拯救持續低迷的房市，廣州大幅開放台港澳與境外人士的購屋限制。（中新社）
為拯救持續低迷的房市，廣州大幅開放台港澳與境外人士的購屋限制。（中新社）

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州本月5日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。台灣居民及華僑提供在廣州市工作學習相關證明，港澳居民提交申請人身分證明材料和港澳居民來往內地通行證，具結購買商品住房用於自住自用的書面承諾，可在廣州限購區內購買一套120平米及以下的住宅，在廣州非限購區購買住宅及在限購區購買120平方米以上的住宅時不限制套數。

境外人士（不含港澳台居民和華僑）提交在廣州工作學習證明以及工作單位的有效營業執照或機構代碼證複印件（影印本），並提交由申請人具結購買商品住房用於自用自住的書面承諾，提交的材料符合規定的，在廣州限購區內可購買120平米以下的住宅一套，在非限購區或在限購區購買120平米以上的住宅時不限制套數。

根據廣州市人民政府辦公廳早前發布的通知，廣州住房限購區域為越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙。

澎湃新聞指出，此前廣州的自備款降低比例在大陸一線城市中也是力度最大的城市。首購的廣州居民家庭，房貸最低自備款比例已降至不低於15%，並取消利率下限。對於貸款購買第二套商品住房的居民家庭，自備款也調整為不低於25%，並取消利率下限。

華夏時報日前報導，廣州房價已經連跌一年。根據大陸國家統計局6月17日公布5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。廣州一手房（新屋）價格月比下降1.4%，延續了12個月的下跌趨勢，年比下降8.3%；二手房（中古屋）價格月比下降1.6%，為連續下跌13個月，年比下降11.4%。

廣州市荔灣區房仲張磊表示，廣州現在的二手房價格已經回到2017、2018年。廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心研究員李宇嘉也指出，廣州新房、二手房跌價都比較明顯。外邊區域二手房跌了40%左右，中心區也跌了20%、30%。新房主要是中心區的同質化競爭，「所以大家只能比拚價格」。

研究機構克而瑞的數據顯示，今年5月，廣州新房均價已降至每平米人民幣3萬7,015元（約為每坪新台幣54.7萬元）。

二手房 自備款

延伸閱讀

日本獨居家戶數創新高 育兒家戶數則創新低

美將6家陸企移出「未經核實清單」 包括鴻海2子公司

灣區最長地鐵通車滿月 港人遊內地新選擇 回鄉證可買票

廣州南沙國際郵輪母港 開港開航了

相關新聞

規避歐盟關稅 比亞迪投10億美元在土耳其建廠

綜合路透、法新社報導，大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir...

大陸上季GDP估增逾5% 出口、製造業投資強勁帶動

大陸官方預計下周公布今年第2季總體經濟數據。民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國大陸第2季GDP年增5.1%，上...

蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

大陸地方政府真的沒錢了？據蘇州日報報導，蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》，...

救房市 廣州開放台港澳購120平方米以上住宅不限戶數

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州本月5日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。台灣居民及華僑提...

一統NFC車鑰江湖？比亞迪為首兼容安卓、鴻蒙與iOS品牌

比亞迪汽車8日宣布，比亞迪手機NFC（近場通訊）車鑰匙再拓一家，成為首家支持三星手機NFC車鑰匙的中國汽車品牌。同時比亞...

砸108億 小米手機智慧工廠啟用 凸顯銷售亮眼、擺脫依賴代工印象

小米集團董事長雷軍昨（8）日在微博發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智慧工廠正式啟用，該廠總投資人民幣24億元（約新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。