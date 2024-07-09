燕窩產業鏈 大馬赴廣西尋商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「中國—東協燕窩跨境產業鏈在廣西欽州的建立，為馬中兩國的企業家，特別是燕窩企業打下了一個堅實的合作基礎，為其他產品進入彼此市場搭建類似平台作出了示範。」馬來西亞馬六甲首席部長投資顧問兼馬六甲州政府對華特使拿督林萬鋒說。

中新社報導，中國（廣西）—馬來西亞（馬六甲）經貿合作洽談會6日在南寧舉行。20多家中馬企業、商協會代表對接交流，出席洽談會的馬方企業有多家從事燕窩產業。 　　

馬來西亞多家燕窩企業廣西尋商機，源於這些企業看中了中國—東協燕窩跨境產業鏈帶來的商機。「中馬企業家能够在中馬欽州產業園裡展開燕窩生產、加工，以及檢測等方面的合作。」林萬鋒說。 2012年4月1日，中馬欽州產業園啟動建設；一年後，其姊妹園馬來西亞—中國關丹產業園開園。十多年來，中馬欽州產業園形成以燕窩、棕櫚油、生物醫藥、電子資訊、新能源等為主的產業集聚。

2016年11月，中國和馬來西亞簽訂了輸華毛燕議定書。2019年11月，首批150公斤毛燕運抵中馬欽州產業園區進行深加工。經過多年發展，燕窩產業已成為中馬欽州產業園的重要國際產能合作項目，園區共有22家燕窩企業。

除燕窩加工貿易基地外，中馬欽州產業園還建成國家燕窩及營養保健食品檢測重點實驗室等配套設施，率先開展馬來西亞毛燕進口加工特色業務，牽頭制定廣西進口毛燕質量等級、進口毛燕檢驗檢疫規範、進口毛燕加工企業生產管理規範、燕窩肽生產技術規程4個廣西地方標準。 　　

洽談會前，林萬鋒率團考察廣西欽州市的中馬欽州產業園。他表示，燕窩在這裡形成的跨境產業鏈，為兩國的進一步合作找到了切入點。中馬欽州產業園可以發揮的作用是多元的，園區特殊的政策給企業很多發展的機會。兩國企業聯手可以在這裡打造更多品牌產品，進而聯手開拓世界其他市場。

東協 馬來西亞

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