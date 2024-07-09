北京外籍旅客 同比增2.5倍

根據北京出入境邊防檢查總站（北京邊檢總站）消息，今年上半年，北京口岸共辦理免簽入境外籍旅客30.7萬人次，同比增長10.12倍。

中新社報導，據北京邊檢總站介紹，今年上半年，北京口岸出入境人員量近830萬人次，同比增長1.85倍。其中外籍旅客赴陸數量大幅增加，達102萬人次，同比增長2.5倍。

從外國人入境情況來看，在系列便利外籍人員赴陸旅遊、經商、學習、工作和生活的政策推動下，「China Travel」爆火，144小時過境免簽政策、系列免簽政策受到外籍人員歡迎。

上半年，北京口岸共辦理免簽入境外籍旅客30.7萬人次，為3.37萬人次符合條件的入境外籍旅客簽發144小時過境免簽，同比分別增長10.12倍、7.24倍。外國人赴陸以旅遊觀光最多，占近四成；。

從中國大陸居民出入境情況看，上半年，選擇經北京口岸出入的大陸居民達574萬餘人次，約是去年同期的2.7倍，占該口岸出入境人員總量的近七成。