陸拚核融合 最快三年超車歐美 發展「潔淨能源的聖杯」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
中國大陸砸錢研發核融合，投入經費幾乎是美國兩倍，專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢。 （路透）
中國大陸砸錢研發核融合，投入經費幾乎是美國兩倍，專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢。 （路透）

美中科技戰的戰場，從半導體、人工智慧（AI）等，一路延燒到潔淨能源的聖杯-核融合。中國大陸砸錢研發此種科技，投入經費幾乎是美國兩倍。專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢，將在三、四年內遭中國超車。

中國投入大量資源，追求能源富饒的夢想，打造出巨大的核融合科技園區，團隊三班制輪班，幾乎24小時無休，以完成核融合項目。北京並找來工業龍頭業者，組成國家核融合聯盟。此外，大陸在核融合與工程領域的博士人數，是美國的十倍。

有鑒於此，美國官員和科學家日益擔憂，美國的初期領先優勢正逐漸消失。核融合是兩個較輕的原子核，結合成一個較重的原子核，過程中會釋放大量能源，但不會產生碳排，放射性也有限。

美國能源部的核融合能源科學辦公室主管亞蘭表示，北京每年約花15億美元發展核融合，幾乎是美國政府核融合預算的兩倍。不只如此，數百名美國核融合科學家和工程師在2020年首度發布路線圖，盼能讓此種科技邁向商用，如今大陸似乎遵循類似的計畫，來研發核融合。亞蘭說：「（中國）正在實踐我們的長期計畫，可以想見，這令人非常沮喪。」

熟知中國核融合設施的科學家透露，倘若北京繼續以當前的速度，該國的磁控制核融合能力，將在三或四年間凌駕歐美。美國部分人士擔心，美國等試圖將更多生產和供應鏈轉至國內之時，中國若在核融合取得突破，將讓北京在競爭日趨激烈的能源資源領域，占據上風。

中國的核子技術產業發展迅速，該國興建中的傳統核電廠數量傲視全球。華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）6月發布的報告指出，一旦核融合達到商用，當地的核電廠發展將助中國一臂之力。

麻省理工學院的工程教授懷特認為，中國幾乎在轉瞬之間，從無到有打造出世界級的核融合項目。

北京 科學家 美國

延伸閱讀

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

奧運籃球／奧運選擇為美國出戰 安比德無懼法國球迷噓聲

騎車熱死！美國死亡谷高溫飆破攝氏53度 加州車友過度曝曬身亡

匈牙利總理突訪北京 或與習近平談俄烏停火

相關新聞

大陸上季GDP估增逾5% 出口、製造業投資強勁帶動

大陸官方預計下周公布今年第2季總體經濟數據。民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國大陸第2季GDP年增5.1%，上...

一統NFC車鑰江湖？比亞迪為首兼容安卓、鴻蒙與iOS品牌

比亞迪汽車8日宣布，比亞迪手機NFC（近場通訊）車鑰匙再拓一家，成為首家支持三星手機NFC車鑰匙的中國汽車品牌。同時比亞...

砸108億 小米手機智慧工廠啟用 凸顯銷售亮眼、擺脫依賴代工印象

小米集團董事長雷軍昨（8）日在微博發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智慧工廠正式啟用，該廠總投資人民幣24億元（約新台...

人行本季降準機率大增 7月流動性缺口約3.6兆元

中國人民銀行主管媒體《金融時報》引述機構人士表示，7月或存在約人民幣8,000億元（約新台幣3.6兆元）的流動性缺口，隨...

人行祭出新工具 調整利率區間

中國人民銀行昨（8）日宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，從即日起，人行將視情況開展臨...

提升資安 微軟大陸員工 工作只許用iPhone

彭博資訊報導，微軟告知中國大陸地區的員工，9月起工作時只能使用iPhone，等於禁止在職場使用Android（安卓）手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。