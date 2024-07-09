人行祭出新工具 調整利率區間

中國人民銀行昨（8）日宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，從即日起，人行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，期限為隔夜。人行主要目的就是打造新的利率走廊上下限，人行收窄利率走廊進入實際操作階段。

據人行官網消息，人行昨天宣布要在公開市場操作中祭出新工具，具體操作時間為工作日16時至16時20分，期限為隔夜，採用固定利率、數量招標，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減20基點（bp）和加50基點（bp）。而若當日開展操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。

澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，臨時正回購利率可看作新的利率走廊的下限，而臨時逆回購利率可看作新的利率走廊的上限，若市場流動性充裕，短期市場基準利率DR007有可能比7天期逆回購利率低20個基點以上，人行可透過臨時正回購吸收市場流動性，避免市場利率低於暫時正回購利率。

華創證券分析，人行的臨時正逆回購操作是利率走廊的概念。若有了此利率機制，人行對流動性的管制可更為自由和方便。