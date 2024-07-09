陸太陽能龍頭市值狂 隆基綠能未揮別業績低迷

大陸太陽能龍頭隆基綠能市值跌破人民幣千億元，隆基綠能昨（8）日開低走低，收盤下跌3.11%來到四年股價新低。

中新經緯指出，隆基綠能股價開盤下跌1.78%，伴隨賣盤持續湧出，當日10時30分，總市值正式跌破人民幣1,000億元，午後隆基綠能的跌幅持續擴大，收盤報13.09元，總市值992億元，該公司從市值最高點約5,500億元到跌破1,000億元。2021年11月1日，隆基綠能最高收盤市值達5,424億元。相較之下目前已蒸發80%。

界面新聞分析，隨著隆基綠能市值跌破千億關口，這也代表著大陸千億市值光電企業僅剩陽光電源一家。隆基市值早在今年3月已被陽光電源超越。

大陸太陽能產業巔峰時期最少有12家企業市值超千億，為隆基綠能、通威股份、合盛矽業、陽光電源、天合光能、大全能源、TCL中環、晶澳科技、福斯特、正泰電器、福萊特以及特變電工。而隨該產業資本泡沫破滅，新能源太陽能不再炙手可熱，相關股價接連下跌。

事實上，大陸太陽能企業業績今年上半仍未揮別業績低迷陰影。隆基綠能曾是全球最大的光電矽片及組件廠商。然而，其組件老大之稱亦遭晶科能源奪去，兩者出貨量差距達10 GW以上。