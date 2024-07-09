人行本季降準機率大增 7月流動性缺口約3.6兆元

中國人民銀行主管媒體《金融時報》引述機構人士表示，7月或存在約人民幣8,000億元（約新台幣3.6兆元）的流動性缺口，隨著第3季政府債發行放量，降準機率將有所增大。

《中國證券報》引述專家分析稱，大陸資金面平穩跨季後，流動性供求仍面臨一定缺口，隨著第3季政府債發行放量，降準機率將有所增加。

財聯社引述專家分析，人行貨幣政策將傾向於幣值穩定與防範金融風險兩大目標，第3季穩增長政策有待進一步發力，年內第二次降準窗口或正逐步打開。

中信證券首席經濟學家明明分析，綜合考慮政府債券融資、財政收支、外匯佔款等因素，7月或存在約人民幣8,000億元流動性缺口。考慮到第3季政府債券發行可能提速，市場尤其是銀行機構獲取流動性支持的訴求將增強。

明明認為，人行有可能採取降準等方式為市場提供必要的流動性支持。同時也不排除人行通過公開市場操作或者再貸款等方式提供流動性支持。

而人行降準仍有空間，中國銀河證券固定收益分析師劉雅坤認為，從絕對水平上看，參照2018年以來的平均降準經驗，今年或還有50個基點的降準空間。

至於降準時間點，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平預計，今年第2次降準可能在第3季前期出現，且針對大中型商業銀行定向降準的機率更大一些。

連平指出，考慮到相關銀行機構在中國銀行業的存款佔比達六成，如對其定向降準0.5個百分點，預計可向市場釋放流動性超過人民幣6,000億元。