歐盟大使稱歐中交流迄未恢復 陸商務部：與事實嚴重不符

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
歐盟駐中大使庹堯誨7日在一場論壇上表示，疫情爆發至今大陸與歐盟間的民間交流並未恢復。大陸商務部8日對此稱，該言論與事實嚴重不符。圖為示意圖。(路透)
歐盟駐中大使庹堯誨7日在一場論壇上表示，疫情爆發至今大陸與歐盟間的民間交流並未恢復。大陸商務部8日對此稱，該言論與事實嚴重不符。圖為示意圖。(路透)

歐盟駐中大使庹堯誨7日在一場論壇上表示，疫情爆發至今大陸與歐盟間的民間交流並未恢復。大陸商務部8日對此回應，該言論與事實嚴重不符，2023年10月歐盟啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對，敦促歐方透過對話磋商妥善處理經貿摩擦。對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

據大陸商務部網站消息，8日晚，大陸商務部以新聞發言人身份發出「就歐方對華電動汽車反補貼案有關不實言論答記者問」新聞稿。針對歐盟駐中大使庹堯誨7日稱，雖然歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加徵關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商指出，中方注意到有關報導，上述言論與事實嚴重不符。

發言人續指，2023年10月歐盟對華電動汽車啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對，並始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，敦促歐方透過對話磋商妥善處理經貿摩擦。

發言人提到，大陸國家主席習近平在巴黎舉行的中法歐領導人三方會晤時指出，雙方應透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。大陸國務院總理李強在達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟領導人，提出願同歐方一道，堅持對話合作，堅持妥處分歧。而大陸國務院副總理何立峰則在去年第十次中歐經貿高層對話期間表示，盼歐方審慎使用貿易救濟措施，雙方應透過對話解決關切。

發言人進一步說，為落實領導人會晤精神，在歐委會正式立案後，大陸商務部部長王文濤於2023年10月24日即致函歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，表示希望透過對話磋商妥善解決此案。

他表示，2023年11月13日，王文濤再次致函歐方，提出諮詢建議。2024年2月，王文濤在世貿組織第13屆部長級會議期間會見東布羅夫斯基斯，當面提出與歐方進行對話磋商。同年5月19日，王文濤致函歐方，重申希望對話磋商解決此案。

此外，發言人說，中方技術層自立案伊始就透過實地核查、聽證會等各種管道向歐方密集釋放願透過對話協商妥處經貿摩擦的訊號。6月12日歐方發布此案初裁披露的當天，東布羅夫斯基斯回信王文濤部長，表達希雙方加強對話以推動解決此案的願望。

另，發言人指，6月22日，王文濤應約與東布羅夫斯基斯舉行視訊會談，雙方商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。隨後，中方第一時間於6月23日派出工作組赴歐會談，雙方還以視訊形式同步舉行多輪技術磋商。中方已展現最大誠意，希望歐方同中方相向而行，切實拿出誠意，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

發言人於新聞稿最後寫道，中方始終認為，貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作，各國應堅持對話合作，共同推動經濟綠色轉型，而不是以鄰為壑，人為擾亂全球產業鏈供應鏈。

他強調，對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都是堅決反對的，對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

此前，南華早報指出，庹堯誨近日在北京清華大學舉辦的「世界和平論壇」發言時表示，自新冠疫情爆發以來，大陸與歐盟間的民間交流不但沒有恢復，反而離疫情前的水準「非常遙遠」。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

延伸閱讀

匈牙利總理突訪北京 或與習近平談俄烏停火

歐盟揭露中國電動車獲政府大量補貼 從貸款、土地都有

匈牙利總理突然到訪北京 或將與習近平溝通俄烏停火

中國政府補貼細節曝光！歐盟對中國電動車加徵關稅 上汽最高達37.6%

相關新聞

一統NFC車鑰江湖？比亞迪為首兼容安卓、鴻蒙與iOS品牌

比亞迪汽車8日宣布，比亞迪手機NFC（近場通訊）車鑰匙再拓一家，成為首家支持三星手機NFC車鑰匙的中國汽車品牌。同時比亞...

歐盟大使稱歐中交流迄未恢復 陸商務部：與事實嚴重不符

歐盟駐中大使庹堯誨7日在一場論壇上表示，疫情爆發至今大陸與歐盟間的民間交流並未恢復。大陸商務部8日對此回應，該言論與事實...

小米第三款車型是增程SUV 計畫2026年上市

據 21 世紀經濟報導，從多位消息來源處獲悉，小米汽車計劃在 2026 年推出其第三款車型，將是一款面向家庭用戶的增程式...

陸燃油車6月銷量大跌27%

大陸乘聯會8日發布資料顯示，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，年降6.7%，主要原因是傳統燃油車銷量大減27%來到9...

小紅書被曝裁員30%！32歲難獲工作機會 進公司2年被稱「活化石」

近期，社交媒體「小紅書」被曝裁員30%；更有招聘業界人士表示，目前小紅書對入職年齡有嚴格要求，32歲的求職者都難獲工作機會。

中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

中共20屆三中全會即將召開，外界關注未來經濟政策走向。中國人民銀行（央行）前顧問李稻葵表示，中國經濟不能只有生產沒消費，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。