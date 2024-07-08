歐盟大使稱歐中交流迄未恢復 陸商務部：與事實嚴重不符

歐盟駐中大使庹堯誨7日在一場論壇上表示，疫情爆發至今大陸與歐盟間的民間交流並未恢復。大陸商務部8日對此回應，該言論與事實嚴重不符，2023年10月歐盟啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對，敦促歐方透過對話磋商妥善處理經貿摩擦。對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

據大陸商務部網站消息，8日晚，大陸商務部以新聞發言人身份發出「就歐方對華電動汽車反補貼案有關不實言論答記者問」新聞稿。針對歐盟駐中大使庹堯誨7日稱，雖然歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加徵關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商指出，中方注意到有關報導，上述言論與事實嚴重不符。

發言人續指，2023年10月歐盟對華電動汽車啟動反補貼調查以來，中方一直透過多雙邊場合表示強烈反對，並始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，敦促歐方透過對話磋商妥善處理經貿摩擦。

發言人提到，大陸國家主席習近平在巴黎舉行的中法歐領導人三方會晤時指出，雙方應透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。大陸國務院總理李強在達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟領導人，提出願同歐方一道，堅持對話合作，堅持妥處分歧。而大陸國務院副總理何立峰則在去年第十次中歐經貿高層對話期間表示，盼歐方審慎使用貿易救濟措施，雙方應透過對話解決關切。

發言人進一步說，為落實領導人會晤精神，在歐委會正式立案後，大陸商務部部長王文濤於2023年10月24日即致函歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，表示希望透過對話磋商妥善解決此案。

他表示，2023年11月13日，王文濤再次致函歐方，提出諮詢建議。2024年2月，王文濤在世貿組織第13屆部長級會議期間會見東布羅夫斯基斯，當面提出與歐方進行對話磋商。同年5月19日，王文濤致函歐方，重申希望對話磋商解決此案。

此外，發言人說，中方技術層自立案伊始就透過實地核查、聽證會等各種管道向歐方密集釋放願透過對話協商妥處經貿摩擦的訊號。6月12日歐方發布此案初裁披露的當天，東布羅夫斯基斯回信王文濤部長，表達希雙方加強對話以推動解決此案的願望。

另，發言人指，6月22日，王文濤應約與東布羅夫斯基斯舉行視訊會談，雙方商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。隨後，中方第一時間於6月23日派出工作組赴歐會談，雙方還以視訊形式同步舉行多輪技術磋商。中方已展現最大誠意，希望歐方同中方相向而行，切實拿出誠意，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

發言人於新聞稿最後寫道，中方始終認為，貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作，各國應堅持對話合作，共同推動經濟綠色轉型，而不是以鄰為壑，人為擾亂全球產業鏈供應鏈。

他強調，對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都是堅決反對的，對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

此前，南華早報指出，庹堯誨近日在北京清華大學舉辦的「世界和平論壇」發言時表示，自新冠疫情爆發以來，大陸與歐盟間的民間交流不但沒有恢復，反而離疫情前的水準「非常遙遠」。