小米第三款車型是增程SUV 計畫2026年上市

據21世紀經濟報導，從多位消息來源處獲悉，小米汽車計劃在2026年推出其第三款車型，將是一款面向家庭用戶的增程式SUV。

知情人士消息稱，這款車在預研階段就改過兩個版本，顯示出小米對其寄予厚望，小米正嘗試一種創新的商業模式，即用消費電子級別的硬體替換不涉及功能安全的車規級部件，同時不像傳統車廠造車的思路一樣在車上做前裝，而是交付裸車之後，讓用戶去進行選裝、改裝自己的車。

按照此前的規劃，小米的發表新車的節奏是三年三款車，分別是2024年的純電轎車小米SU7、2025年的純電SUV，以及2026年的增程SUV。

小米在3月底發表小米SU7後，計畫在7月的新品發表會上透露更多關於新車型的資訊。

目前市場上銷量領先的家用增程SUV是理想汽車，其6月的單月銷量已接近5萬台。小米的第三款車將直接與理想汽車競爭，目標是在家用增程SUV市場佔有一席之地。

據悉，小米的第三款車將承擔起低價走量的任務。據36氪汽車此前報導，小米的第三款車初步規劃在人民幣15萬元左右，內部對第三款車的要求是嚴格的成本導向。

知情人士稱，在接下來的第二、第三款車型上，小米會著重強調自己的智慧化，智慧座艙後面可能也會同步沿用自研的AI OS系統。

據IT之家瞭解，小米雖然在造車行業起步較晚，但其強大的生態系統是其最大的競爭優勢。小米已經在汽車供應鏈上進行全面佈局，投資近50家汽車領域的企業，這使得小米能夠以更低的價格向用戶提供配件。