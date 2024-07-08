陸燃油車6月銷量大跌27%

大陸乘聯會8日發布資料顯示，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，年降6.7%，主要原因是傳統燃油車銷量大減27%來到91萬輛 ，今年上半年，車市累計零售984.1萬輛，年增3.3%，其中，燃油車則是衰退13%。

澎湃新聞報導，乘聯會秘書長崔東樹表示，6月車市銷量承壓，由於傳統燃油車、合資車企面臨較大壓力，影響整體車市的走勢，乘聯會資料顯示，6月常規燃油車零售91萬輛，年降27%；累計1-6月常規燃油車零售573萬輛，年減13%。

值得注意的是，今年第2季，車市零售銷量就呈現出持續負增長的態勢。乘聯會分析認為，這主要也是由於燃油車銷量的超預期低迷。

崔東樹表示，目前燃油車缺乏新品的支撐，6月燃油車促銷力度大幅提高，相比之下，新能源車則依靠大量新品的推出抵消部分價格下降帶來的負面影響，過去20年，燃油車年年降價、月月促銷，但是因為新品的推出維持其價格穩定，也就是說每次降價一段時間，又有新品把價格拉回原位，但是今年燃油車新品較少，帶來的價格壓力就比較大。

近期，多家車企公布上半年銷量資料，全年銷量目標完成度達到50%以上的車企寥寥無幾，例如比亞迪的目標完成率約為45%，極氪汽車的目標完成率約為38%，零跑汽車的目標完成率約為35%。因此，有聲音認為車市整體銷量目標嚴重承壓。

對此，崔東樹回應說，從往年的銷量走勢來看，上半年銷量往往少於下半年，例如新能源車上半年銷量占全年銷量的四成，下半年則占六成。參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年車市依舊有望突破2,200萬輛，上半年達到35%以上的完成度，車企基本就有望完成全年銷量目標。