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一統NFC車鑰江湖？比亞迪為首兼容安卓、鴻蒙與iOS品牌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪汽車8日指出，比亞迪也是首家兼容安卓、鴻蒙與iOS三大系統的中國品牌，累計支持機型突破600款。圖取自微博@比亞迪汽車
比亞迪汽車8日指出，比亞迪也是首家兼容安卓、鴻蒙與iOS三大系統的中國品牌，累計支持機型突破600款。圖取自微博@比亞迪汽車

比亞迪汽車8日宣布，比亞迪手機NFC（近場通訊）車鑰匙再拓一家，成為首家支持三星手機NFC車鑰匙的中國汽車品牌。同時比亞迪也是首家兼容安卓、鴻蒙與iOS三大系統的中國品牌，累計支持機型突破600款。外界認為比亞迪或將一統手機NFC車鑰匙江湖。

三星錢包App在此前發布通知稱，比亞迪NFC車鑰匙適配上線三星手機，涵蓋比亞迪王朝、比亞迪海洋、騰勢汽車、方程豹汽車、仰望汽車多款車型。換言之，只要在汽車App中綁定本人車輛信息，之後就可以在三星錢包中操作添加NFC車鑰匙。

據悉，目前比亞迪NFC數字鑰匙功能兼容所有主流手機品牌，包括華為、蘋果、小米、OPPO、vivo、一加、realme、榮耀等品牌。

手機NFC車鑰匙是一種基於NFC技術的應用，它可以讓車主的智慧手機成為汽車鑰匙。該功能可以在沒有物理鑰匙的情況下解鎖、鎖定和啟動車輛。這種功能在手機沒電或丟失時尤其有用，因為車主仍可以使用其他設備（如信用卡或智能手錶）的NFC功能來控制車輛。

而手機NFC車鑰匙開發難度高。主要面臨來自幾方面困難：一是部分車企使用的卡片NFC車鑰匙和車載NFC模組的通訊只需一對一開發，而車載NFC模組與比亞迪手機NFC車鑰匙的通訊則是一對N開發，開發難度指數級上升；二是手機廠商的整合難度超乎常人想像，不同的品牌、每個品牌旗下不同的機型、還有安卓與iOS不同系統，要全部打通兼容；三是在實際使用中得面臨多種複雜場景的考驗等。

品牌 車主 鑰匙

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