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小紅書被曝裁員30%！32歲難獲工作機會 進公司2年被稱「活化石」

香港01／ 撰文／鄭寧
年輕人喜歡的小紅書被曝最高裁員30%。（路透）
年輕人喜歡的小紅書被曝最高裁員30%。（路透）

近期，社交媒體「小紅書」被曝裁員30%；更有招聘業界人士表示，目前小紅書對入職年齡有嚴格要求，32歲的求職者都難獲工作機會。

據鳳凰科技報道，小紅書已於近日啟動新一輪裁員計劃，而此次調整的重點對象是績效評分在3.5及以下的員工，這一群體約占公司總員工數的三成。

有小紅書員工透露，裁員目前正處於鎖定招聘名額（Headcount）階段，公司內部正在進行人員盤點，但正式的官方通知尚未發布，員工們都在等待相關郵件的到來。

此次裁員背後的原因是小紅書新高層對人效比（即人力資源效率）的不滿。據內部員工透露，新管理層認為小紅書目前的人效比僅能達到拼多多的一半，因此決定通過裁員來優化人力成本。有小紅書員工在小紅書上發帖文提到被裁。

另據此前「網易科技」報道，小紅書離職率十分高。有前員工表示，公司內部員工的平均在職時間較短，許多人僅在入職後三至四個月便選擇離職。有離職員工稱，小紅書的員工平均司齡僅半年，工作兩年以上的人能被稱為「活化石」，高離職率的背後，是公司頻繁的組織架構調整和戰略方向的搖擺不定。

招聘業界人士亦透露，小紅書在招聘時對年齡有嚴格要求，原本設定的年齡上限是35歲，但現在可能僅32歲都難以獲得入職機會。

目前，小紅書方面尚未就裁員計劃及相關傳聞作出官方回應。不過在薪酬競爭力上，小紅書在招聘行業中被稱作「小字節」。一般R7級別就能獲得公司期權，按小紅書在2021年的融資中拿到200億美元的估值進行計算，綜合到手現金和「紙上財富」，年薪能夠輕松過百萬，是市場平均薪資的1~2倍。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 裁員

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