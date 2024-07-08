專家估大陸第2季GDP增長5.1% 下半年內需消費是重點

大陸官方預計下周公布今年第二季總體經濟數據。學者預估，中國大陸二季GDP按年增長5.1%，上半年累計增長或高於全年目標，但下半年提振內需將至關重要。

據官媒《證券日報》報導，中航證券首席經濟學家董忠雲、中信證券首席經濟學家明明、民生銀行首席經濟學家溫彬、中國銀河證券首席經濟學家章俊、廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平等五位學者普遍認為，受第二季外需邊際回暖，消費整體繼續復甦，投資保持平穩等因素影響，預計第二季中國大陸GDP將增長5.1%，上半年累計增長或高於全年目標。

連平表示，第二季，中國GDP按年增速可能有所放緩，預計增長5%左右；溫彬、明明表示，預計第二季GDP增長5.1%，上半年累計增長或高於全年5%的目標增速；董忠雲則指出，在低基期效應下，第二季GDP增速有望持平第一季，甚至小幅抬升。

盡管消費和房地產表現略低於預期，但出口和製造業投資的強勁表現對經濟增長形成有力支撐。章俊稱，第二季實際GDP或維持5%以上的增速，但結構分化特徵依然顯著。供給持續強於需求，工業增加值增速持續顯著高於社會消費增速。

展望下半年，幾位專家普遍將提振內需視為發力點。其中，連平表示，暑假和「十一」長假有望創造良好的服務消費場景。同時，促消費政策力度較大。近日，大陸國家發改委等五部門發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，為下半年各級地方政府制定促消費政策提供指引。此外，去年下半年整體基期較低及CPI和PPI回暖將帶動消費品價格提升，也會對消費進一步恢復帶來推力。

談及政策的著力點，章俊建議，應將恢復和擴大消費擺在優先位置，加快開展消費品「以舊換新」活動，鼓勵有條件的地方政府開展新一輪消費券投放，提振終端消費。同時擴大服務消費，拓展新型消費，促進房地產市場健康發展，並進一步推出穩房價和去庫存的政策工具。