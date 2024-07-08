高額罰款小販不符法律精神 陸最高檢：應「過罰相當」
7月8日，大陸最高檢察院舉行「行政檢察與民同行 助力法治中國建設」記者會。大陸最高人民檢察院副檢察長張雪樵在會上指出，實踐中對一些小攤小販、小微企業的行政處罰違反「過罰相當」原則，處以高額罰款，既不符合法律精神，不符合公平正義的要求，也損害了當事人的合法利益，甚至嚴重影響了當事人的生產生活，不利於他認識錯誤、改正錯誤，建立對法治的信賴，檢察機關應當依法開展法律監督。
據新華社報導，張雪樵強調，根據有關規定，行政處罰應當遵循「過罰相當」原則，行政處罰所適用的處罰種類和處罰幅度要與違法行為的性質、情節以及社會危害程度相適應。在行政執法中既要嚴格執法，更應認真貫徹落實相關規定，既要避免「小過重罰」也要避免「重過輕罰」，應正確行使自由裁量權，確保「過罰相當」。
張雪樵表示，檢察機關在辦案中也發現一些涉企「小過重罰」「同案不同罰」等「過罰不當」案件。
檢察機關針對此類問題，一是加強涉市場主體行政訴訟監督，推動行政處罰符合比例原則。二是大數據賦能檢察監督，提升監督質效。三是深化「小過重罰」系統治理。
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