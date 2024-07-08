中國房企「錢」景艱困急轉型 格力地產棄房從商

中國房地產行業「錢」景艱困，房企加速轉型，知名格力地產宣布退出房地產開發業務，轉戰免稅消費領域跑道；這對中國房地產行業投下一顆震撼彈，也標誌房企轉型潮進一步加速。

綜合陸媒報導，格力地產7日發布公告，稱擬對原重組方案進行重大調整。基於逐步退出房地產開發業務、實現主業轉型的整體戰略考量，格力地產擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關房地產開發業務對應的資產負債等。另格力地產收購珠海免稅集團的重組方案同時出爐。

這一重大消息被股市視為利多，格力地產股票7月8日開盤漲停。

珠海免稅集團是一家位於中國南部沿海重要城市珠海的大型國有免稅企業，擁有龐大的免稅商品銷售網路和管道資源。格力地產將在珠海免稅集團在免稅領域的資源優勢和運營經驗下，大力發展以免稅業務為核心的商業運營，增強企業發展能力。

格力地產逐步退出房地產開發業務，實現主業轉型，這一消息為房地產行業投下了一顆震撼彈，專家認為也標誌著房企轉型潮的進一步加速。

中指研究院企業研究總監劉水指出，房企未來在探索新發展模式時將更加側重輕資產運營管理業務。

值得注意的是，格力地產並非唯一一家選擇剝離房地產開發業務的房企。在此之前，華遠地產和美的置業已經先行一步。

4月26日，華遠地產發布公告，將名下房地產開發業務相關資產負債置出，並聚焦於代建、酒店經營、資產管理與運營、物業管理、城市運營服務等業務，實現業務的戰略轉型。

而美的置業則在6月23日宣布，擬將房地產開發及銷售業務進行內部重組，將重心轉移到輕資產模式，專注經營性業務，包括物業管理服務、商業物業和產業園設計、運營服務以及房地產科技等。