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陸官媒：7月流動性缺口恐達人民幣8000億元 降準機率增

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒引述專家說法稱，7月或有人民幣8,000億元流動性缺口，降準機率增大。（美聯社）
大陸官媒引述專家說法稱，7月或有人民幣8,000億元流動性缺口，降準機率增大。（美聯社）

大陸人民銀行主管媒體《金融時報》引述機構人士表示，7月或存在約人民幣8,000億元的流動性缺口。隨著第三季政府債發行放量，降準機率將有所增大。

信達證券固定收益首席分析師李一爽預計，7月大陸政府債券發行規模或達人民幣1.85兆元，淨融資約7,700億元，處於往年同期偏高水平。中信證券首席經濟學家明明分析，綜合考慮政府債券融資、財政收支、外匯佔款等因素，7月或存在約8,000億元的流動性缺口。

中國銀河證券固定收益分析師劉雅坤認為，從絕對水平上看，法定存款準備金率有較大調降空間，參照2018年以來的平均降準經驗，今年或還有50個基點的降準空間。

廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平預計，今年第二次降準可能在第三季前期出現，而且針對大中型商業銀行定向降準的機率更大一些.考慮到相關銀行機構在中國銀行業的存款佔比達六成，如對其定向降準0.5個百分點，預計可向市場釋放流動性超過6,000億元。

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