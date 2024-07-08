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大陸央行：將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行公告，將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作。（中新社資料圖片）
大陸央行公告，將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作。（中新社資料圖片）

中國人民銀行（大陸央行）官網8日公告，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，即日起，人行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16時至16時20分，期限為隔夜，採用固定利率、數量招標，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點bp和加基點50bp。如果當日開展操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這顯示大陸央行收窄利率走廊進入實際操作階段。

王青表示，臨時正回購利率可以看作新的利率走廊的下限，而臨時逆回購利率可看作新的利率走廊的上限。如果市場流動性充裕，短期市場基準利率DR007（即存款類機構間利率債質押的7天回購利率）有可能比7天期逆回購利率低20個基點以上，人行可通過臨時正回購吸收市場流動性，避免市場利率低於臨時正回購利率。

反之，如果市場流動性偏緊，短期市場基準利率DR007有可能比7天期逆回購利率高50個基點以上，人行可通過臨時逆回購投放市場流動性，避免市場利率高於臨時逆回購利率。

大陸央行

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