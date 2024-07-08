大陸央行：將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作

【彭博】-- 儘管A股和港股上個月表現不佳，但彭博的問卷調查結果顯示，中資及外資機構看好兩地股市在下半年有上漲空間，其中港股表現可能更強，保險資金和外資有望成為A股的主要增量資金。

2024-07-08 08:01