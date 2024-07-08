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兩岸微流行／以色列電動車 陸企占近7成

聯合報／ 記者謝守真
上半年大陸汽車品牌領銜以色列汽車市場，在以色列電動車中，市占率近七成。（俄羅斯衛星通訊社）
上半年大陸汽車品牌領銜以色列汽車市場，在以色列電動車中，市占率近七成。（俄羅斯衛星通訊社）

大陸汽車持續擴展海外銷售，以色列汽車進口商協會日前發布最新數據顯示，今年上半年，大陸汽車品牌領銜以色列汽車銷售市場，在以色列電動車市場中，市占率達百分之六十八點三一，成為以色列第一大汽車供應國。其中，比亞迪在以色列大陸車企中共售出逾一萬輛，成為當地銷售冠軍。

以色列汽車進口商協會數據顯示，今年前六個月，大陸汽車企業在以色列共售出三萬四六○一輛燃油和電動汽車，南韓品牌和日本品牌緊跟其後，銷量分別為二萬七一八七輛和二萬三一八五輛。

同一時期，大陸電動汽車占以色列電動汽車市場分額達百分之六十八點三一，銷量為二萬六八○三輛。其中，大陸車企比亞迪成為銷售冠軍品牌，在以色列市場的六款車型共售出一萬一七八輛。

而去年，大陸電動汽車在以色列的總銷量為二萬九四○二輛，相較前年總銷量為兩倍之多，占以色列電動汽車市場約百分之六十一的市占率。

此外，中國汽車工業協會近期整理海關最新資料指出，今年前五月，大陸全國汽車商品進出口總額為一二○一點五億元（美元，下同），年增百分之六點四。其中進口金額二七二點五億元，年減百分之八；出口金額九二九億元，年增百分之十一點六。

中汽協稱，出口金額的增長幅度高於進口，反映大陸汽車在國際市場上的競爭力正在逐步提升。尤其今年前五月，乘用車出口一九三點七萬輛，年增百分之卅二，持續保持高增長。

以色列 品牌 電動汽車

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