大陸動力電池廠 年底將剩40家

大陸鋰電企業蜂巢能源董事長楊紅新在全球合作夥伴峰會上表示，2024年是鋰電行業深度調整的元年，產能過剩、融資變差、價格內卷、經營挑戰等問題都在今年集中體現，今年儲能企業有可能淘汰掉50%，動力電池企業到今年年底可能不會超過40家，且明後年仍將是加速淘汰的階段。

界面新聞報導，楊紅新指出，當前新能源行業的融資環境差，新能源產業鏈企業很難再上市。

事實上，蜂巢能源曾在2022年11月提交上交所科創板上市申請，計劃募資人民幣150億元，但於去年12月以綜合考慮各種因素，並考慮啟動其他融資方案，而撤回此項申請。在蜂巢能源之外，包括儲能企業沃太能源與寧德時代、比亞迪等鋰電龍頭的鋰電設備製造商尚水智能等產業鏈相關企業都宣布終止IPO進程。

對於價格戰，楊紅新稱，從前是二、三線電池廠為獲取更多市場而卷價格，而如今是行業龍頭開始卷價格。「老大開始卷價格的時候，整個行業都被帶動的不得不卷。」他說。為應對鋰電池行業各種形勢變化，楊紅新說，蜂巢能源在今年年初開始實施減人控費、業務瘦身等多項舉措。

目前大陸動力電池企業勢力呈現八二分化，以大陸5月中國動力電池企業裝車量排行榜來看，寧德時代、比亞迪穩居前二，市占率分別為43.8%與28.9%，其他三至十名分別為中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、正力新能、瑞浦蘭鈞、LG新能源，但市佔皆不足10%。

儲能行業也隨之步入內卷，中國化學與物理電源行業協會數據顯示，從儲能項目數量來看，截至2023年底，中國儲能投運項目數量累計達1,588個，相比2022年累計投運儲能項目932個，數量增長70.4%，產能項目增長迅速，獲利空間逐漸有限。