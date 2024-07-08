聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸動力電池廠 年底將剩40家

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸鋰電企業蜂巢能源董事長楊紅新在全球合作夥伴峰會上表示，2024年是鋰電行業深度調整的元年。圖為蜂巢能源科技生產車間。（新華社）
大陸鋰電企業蜂巢能源董事長楊紅新在全球合作夥伴峰會上表示，2024年是鋰電行業深度調整的元年。圖為蜂巢能源科技生產車間。（新華社）

大陸鋰電企業蜂巢能源董事長楊紅新在全球合作夥伴峰會上表示，2024年是鋰電行業深度調整的元年，產能過剩、融資變差、價格內卷、經營挑戰等問題都在今年集中體現，今年儲能企業有可能淘汰掉50%，動力電池企業到今年年底可能不會超過40家，且明後年仍將是加速淘汰的階段。

界面新聞報導，楊紅新指出，當前新能源行業的融資環境差，新能源產業鏈企業很難再上市。

事實上，蜂巢能源曾在2022年11月提交上交所科創板上市申請，計劃募資人民幣150億元，但於去年12月以綜合考慮各種因素，並考慮啟動其他融資方案，而撤回此項申請。在蜂巢能源之外，包括儲能企業沃太能源與寧德時代、比亞迪等鋰電龍頭的鋰電設備製造商尚水智能等產業鏈相關企業都宣布終止IPO進程。

對於價格戰，楊紅新稱，從前是二、三線電池廠為獲取更多市場而卷價格，而如今是行業龍頭開始卷價格。「老大開始卷價格的時候，整個行業都被帶動的不得不卷。」他說。為應對鋰電池行業各種形勢變化，楊紅新說，蜂巢能源在今年年初開始實施減人控費、業務瘦身等多項舉措。

目前大陸動力電池企業勢力呈現八二分化，以大陸5月中國動力電池企業裝車量排行榜來看，寧德時代、比亞迪穩居前二，市占率分別為43.8%與28.9%，其他三至十名分別為中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、正力新能、瑞浦蘭鈞、LG新能源，但市佔皆不足10%。

儲能行業也隨之步入內卷，中國化學與物理電源行業協會數據顯示，從儲能項目數量來看，截至2023年底，中國儲能投運項目數量累計達1,588個，相比2022年累計投運儲能項目932個，數量增長70.4%，產能項目增長迅速，獲利空間逐漸有限。

寧德時代 老大

延伸閱讀

市占率達68.31%！陸成以色列上半年最大汽車供應國 銷售冠軍是這品牌

中國政府補貼細節曝光！歐盟對中國電動車加徵關稅 上汽最高達37.6%

中國強烈不滿電動車加稅 歐盟披露大量補貼內幕

比亞迪泰國工廠啟動 陸媒：熱銷車款下訂後一個月才能取車

相關新聞

ASML前執行長：中美晶片戰 恐延續數十年

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）前執行長溫彼得（Peter Wennink）六日表示，中美在電腦晶片問題上的爭端是意...

大陸外匯存底 規模縮水

中國人民銀行昨（7）日公布，6月底外匯存底3兆2,223億美元，較5月減少96.8億美元，降幅0.3%，逆轉5月大幅增加...

從投行看大陸／大陸台資銀行收費管理分析

台資銀行須重視在大陸收費的合規風險。

餘額寶貨幣基金 績效失色

規模逼近人民幣7,500億元、被大陸網友稱為「國民理財神器」的天弘餘額寶貨幣基金的年收益率跌破1.5%，近六年來收益率及...

大陸動力電池廠 年底將剩40家

大陸鋰電企業蜂巢能源董事長楊紅新在全球合作夥伴峰會上表示，2024年是鋰電行業深度調整的元年，產能過剩、融資變差、價格內...

兩岸微流行／以色列電動車 陸企占近7成

大陸汽車持續擴展海外銷售，以色列汽車進口商協會日前發布最新數據顯示，今年上半年，大陸汽車品牌領銜以色列汽車銷售市場，在以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。