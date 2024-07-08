餘額寶貨幣基金 績效失色

規模逼近人民幣7,500億元、被大陸網友稱為「國民理財神器」的天弘餘額寶貨幣基金的年收益率跌破1.5%，近六年來收益率及規模均已腰斬。

另據Wind最新統計，大陸近九成貨幣基金年收益率跌破2%。分析認為在寬鬆貨幣政策下，貨幣基金收益率持續下降，但在民眾穩健投資的傾向下，仍有大量資金湧入。

綜合21世紀經濟等陸媒報導，餘額寶為螞蟻集團在2013年推出的產品，主要是餘額增值服務和活期資金管理服務產品，簡言之，是讓民眾閒錢能夠靈活運用的線上理財工具。此外，其通過支付寶操作，便利、低門檻、零手續費、可隨取隨用等特點備受用戶青睞，年收益率一度高達6.7%。存入人民幣10萬元一天就能賺取17元收益，是同期銀行活期存款利息的19倍。而餘額寶也成為大陸用戶數最多的貨幣型基金。

值得注意的是，儘管餘額寶等貨幣基金收益率下降，但貨幣基金規模仍在逆市上漲，中國基金業協會披露數據顯示，截至5月底，貨幣型基金規模為人民幣13.67兆元，較上期增長人民幣2,354.2億元；貨幣型基金今年以來規模增長人民幣2.4兆元。