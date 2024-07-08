陸燃機共鏈暨發展大會 德陽開幕

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸燃機共鏈暨發展大會在德陽開幕。圖／本報四川德陽傳真
大陸燃機共鏈暨發展大會在德陽開幕。圖／本報四川德陽傳真

大陸中小型燃機現代產業鏈共鏈會議暨2024燃機產業發展大會（簡稱燃機共鏈暨發展大會），在四川省德陽市開幕。此次大會以「燃動中國．鏈動未來」為主題，為期3天，共設置開幕式、大陸首個燃機智慧製造基地揭幕、G15（15兆瓦重型燃氣輪機）下線、燃氣輪機產業鏈高品質發展大會、燃機產業德陽行等6項活動。

在開幕式上，東方電氣集團有限公司聯合產業鏈上中下游企業、高校和科研機構共同組建的中小型燃氣輪機現代產業鏈產業聯盟正式成立。

會上還發布了「中小型燃機產業鏈建設方案」，圍繞鍛造產業鏈安全穩定韌性、打造產業鏈互利共贏生態、提升產業鏈社會經濟價值3個重點方向深化產業鏈建設實施路徑。

此外，會上還簽訂了大陸首批商業化G50燃機（50兆瓦重型燃氣輪機）訂單，標誌著以G5為代表的大陸自主重型燃機在競爭中嶄露頭角，實現了市場化新突破，產業發展邁入了新階段。

本次會議邀請了大陸知名高校及科研院所、核心零部件研製企業、能源企業和能源裝備企業代表、行業協會代表等（產業鏈）上下游400餘家單位、800多名嘉賓參會，旨在匯聚各方智慧和力量，共同探討燃機產業的發展方向、市場需求和技術趨勢，共同探索大陸燃氣輪機的前進之路。

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