尋絲路新商機 陸蘭洽會湧30多國企業

第30屆中國蘭州投資貿易洽談會（蘭洽會）6日開幕。白俄羅斯利達市糧食加工廠總經理亞歷山大．奧斯特洛夫斯基表示，他已找到合作的「搭子」（指夥伴）。

中新社報導，本屆蘭洽會以「共享機遇，共謀發展，共創繁榮」為主題，設置絲綢之路國際合作展區、區域合作交流展區、甘肅特色優勢產業展區等板塊，吸引了來自泰國、俄羅斯、巴基斯坦等30多個國家和地區的2000多家企業參展，海內外賓客共謀絲路經濟新機遇。

華美精緻的中亞絲毯、入口甘甜的泰國榴槤、口感濃郁的白俄羅斯巧克力…當日，在蘭洽會展館現場，來自多個國家和地區的豐富展品盡情展示，異域風情突顯。

在白俄羅斯館，亞歷山大．奧斯特洛夫斯基正在和甘肅一位生產蘭州牛肉面速食品的企業家楊紅軍交流。楊紅軍說，該企業自2022年，一直從白俄羅斯進口牛肉，此行他將在蘭洽會展館內，尋覓麵粉等「原材料搭子」，共謀合作拓海外市場。

甘肅自古就是絲綢之路咽喉要道，是連接亞歐大陸橋的重要通道和溝通西南、西北的重要交通樞紐，具有承東啟西、南拓北展的區位優勢。如今，隨著共建「一帶一路」深入實施，甘肅已成為開放開發的前沿陣地和海內外客商投資興業的熱土。

依託蘭洽會平台，甘肅主動「走出去、請進來」，加強對外經貿交流和合作，「朋友圈」不斷擴大。2023年，甘肅對共建「一帶一路」國家進出口值366.6億元人民幣，占同期甘肅外貿總值的74.6%。