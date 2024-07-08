陸免簽政策加持 外國客機票預訂量增

隨著免簽「朋友圈」不斷擴容，以及144小時過境免簽政策的加持，中國大陸入境遊有明顯升溫。大陸在線旅遊平台去哪兒6日發布的數據顯示，今年上半年，外國遊客在大陸國內航線的機票預訂量同比增長1.8倍。

中新社報導，大陸官方數據顯示，目前，位於18個省（自治區、直轄市）的38個對外開放口岸，對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽政策。其中，北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、西安等多個城市實施144小時過境免簽政策，長沙、哈爾濱、桂林等城市實施72小時過境免簽政策。 入境便利拉動大陸入境遊數據增長。在去哪兒平台上，2024年上半年，使用非中國大陸護照預訂大陸國內航線的機票預訂量，同比增長1.8倍。其中，持美國、俄羅斯、加拿大、南韓、澳洲護照旅客的預訂量排名前五位。持馬來西亞、日本、哈薩克護照的預訂量增幅最明顯，均在2.2倍以上。

從目的地看，大城市依然受外國旅客青睞。據平台統計，外國旅客在中國大陸乘飛機的熱門目的地前十位為廣州、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、重慶、昆明、青島。

去哪兒大數據研究院研究員蕭鵬表示，大陸過境免簽政策的推出，加之大陸航司機票價格相對合適，讓外國旅客選擇在大陸中轉，並有機會到大陸各大城市遊玩。