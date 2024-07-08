陸免簽政策加持 外國客機票預訂量增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著免簽「朋友圈」不斷擴容，以及144小時過境免簽政策的加持，中國大陸入境遊有明顯升溫。大陸在線旅遊平台去哪兒6日發布的數據顯示，今年上半年，外國遊客在大陸國內航線的機票預訂量同比增長1.8倍。

中新社報導，大陸官方數據顯示，目前，位於18個省（自治區、直轄市）的38個對外開放口岸，對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽政策。其中，北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、西安等多個城市實施144小時過境免簽政策，長沙、哈爾濱、桂林等城市實施72小時過境免簽政策。 　入境便利拉動大陸入境遊數據增長。在去哪兒平台上，2024年上半年，使用非中國大陸護照預訂大陸國內航線的機票預訂量，同比增長1.8倍。其中，持美國、俄羅斯、加拿大、南韓、澳洲護照旅客的預訂量排名前五位。持馬來西亞、日本、哈薩克護照的預訂量增幅最明顯，均在2.2倍以上。 　　

從目的地看，大城市依然受外國旅客青睞。據平台統計，外國旅客在中國大陸乘飛機的熱門目的地前十位為廣州、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、重慶、昆明、青島。 　　

去哪兒大數據研究院研究員蕭鵬表示，大陸過境免簽政策的推出，加之大陸航司機票價格相對合適，讓外國旅客選擇在大陸中轉，並有機會到大陸各大城市遊玩。

免簽 國旅

延伸閱讀

金融業對大陸曝險續減少 銀行曝險淨值比挑戰20%關卡

市占率達68.31%！陸成以色列上半年最大汽車供應國 銷售冠軍是這品牌

祝福慢半拍？陸總理李強今向英國新首相施凱爾致賀電 比前幾任更晚

「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！「掛」空中全程自動控制

相關新聞

ASML前執行長：中美晶片戰 恐延續數十年

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）前執行長溫彼得（Peter Wennink）六日表示，中美在電腦晶片問題上的爭端是意...

兩岸微流行／以色列電動車 陸企占近7成

大陸汽車持續擴展海外銷售，以色列汽車進口商協會日前發布最新數據顯示，今年上半年，大陸汽車品牌領銜以色列汽車銷售市場，在以...

拚國際消費 首屆上海之夏啟動

首屆「上海之夏」國際消費季6日晚在滬正式啟動。該消費季將一直延續至10月的第二個周末，期間陸續開展百餘場商旅文體展活動。

陸免簽政策加持 外國客機票預訂量增

隨著免簽「朋友圈」不斷擴容，以及144小時過境免簽政策的加持，中國大陸入境遊有明顯升溫。大陸在線旅遊平台去哪兒6日發布的...

尋絲路新商機 陸蘭洽會湧30多國企業

第30屆中國蘭州投資貿易洽談會（蘭洽會）6日開幕。白俄羅斯利達市糧食加工廠總經理亞歷山大．奧斯特洛夫斯基表示，他已找到合...

陸燃機共鏈暨發展大會 德陽開幕

大陸中小型燃機現代產業鏈共鏈會議暨2024燃機產業發展大會（簡稱燃機共鏈暨發展大會），在四川省德陽市開幕。此次大會以「燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。