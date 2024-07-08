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拚國際消費 首屆上海之夏啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
7月6日，市民帶孩子在上海市徐匯濱江綠地欣賞街頭音樂表演。當日，首屆上海之夏國際消費季啟動，持續至10月第二個周末、推出百場商旅文體展聯動活動。 （中新社）
7月6日，市民帶孩子在上海市徐匯濱江綠地欣賞街頭音樂表演。當日，首屆上海之夏國際消費季啟動，持續至10月第二個周末、推出百場商旅文體展聯動活動。 （中新社）

首屆「上海之夏」國際消費季6日晚在滬正式啟動。該消費季將一直延續至10月的第二個周末，期間陸續開展百餘場商旅文體展活動。

中新社報導，上海市委書記陳吉寧出席啟動活動並啟動首屆「上海之夏」國際消費季。上海市委副書記、市長龔正在致詞中表示，上海因商而興，商業成就了上海獨特的城市氣質。歡迎全球遊客相聚上海，來一段美食之行、品一場文化盛宴、享一次時尚之旅，盡情體驗上海城市的巨大魅力。

目前，上海國際零售商集聚度位居全球第二，世界高端品牌集聚度超過90%，首店和旗艦店的數量穩居中國大陸首位。「上海之夏」國際消費季是上海市繼「首發上海」春季系列活動和「五五購物節」之後，推出的又一個消費盛事。

自七月始，「上海之夏」將陸續推出百餘場演唱會、音樂節、文藝演出、文博美術大展、重大體育賽事，其中包括7場具有國際影響力的標竿活動。

ATP賽事顧問委員會成員施成偉（Charles Smith）在現場推介上海ATP1000大師賽時表示，所有人都為回到上海參加亞洲頂級的ATP賽事感到興奮。 　　

此外，活動還在全球招聘了8位博主（部落客）擔任「上海之夏」體驗官。其中，來自紐西蘭的旅遊攝影博主斯科特表示，這是自己第一次來到上海，對這座城市的新舊對比非常感興趣，對便利的手機支付和叫車軟體印象深刻，「我會把在這裡發生的一些日常細節放到我的視頻中，除了官方推薦的旅遊打卡點之外，我還想記錄這裡的街道和人們的生活」。

為了讓中外旅客更好了解「上海之夏」的活動和服務，「上海之夏」還推出了智能活動排片表，特別開發了智能行程安排、智能信息服務和智能AI問答等三大智能功能，並可提供國語和英語雙語語音諮詢服務。

上海 和服 語音

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