「小米汽車無憂服務」上線 一年付5,800可享受噴漆、補胎

小米汽車宣布，新推出「小米汽車無憂服務」已經正式在小米汽車App商城上架銷售，該服務售價一年人民幣1,299元（約新台幣5,845元），用戶購買後可以享受噴漆、補胎近人民幣5,000元的權益。

中關村在線報導，小米汽車無憂服務包含四項保險基礎權益和五項服務升級權益。其中，保險基礎權益包括電池維修無憂、免費事故救援、原廠配件保障和省心事故理賠等；而服務升級權益則包括免費基礎保養、免費噴漆、免費車載網路、上門補胎和維保取送車等。

具體來說，電池維修無憂是指如果車輛發生電池故障，用戶只需向小米汽車提供詳細情況和報案時間即可獲得免費維修服務；免費事故救援則指的是如果車輛遇到緊急情況，用戶可以通過一鍵呼叫享受到7x24小時的專業救援服務；原廠配件保障則是指小米汽車承諾所有維修使用官方原廠配件，並保證維修效果達到全新狀態；省心事故理賠則是指用戶無需墊款即可快速獲得維修服務。

此外，小米汽車無憂服務還提供免費基礎保養、免費噴漆、免費車載網路和上門補胎等權益。其中，免費基礎保養涵蓋了全年內的多次保養，以及指定城市的上門補胎服務；而免費噴漆則是在車輛累計損壞兩個標準漆面時提供最高價值為2,000元的免費噴漆服務。

據瞭解，購買小米汽車無憂服務包需要同時購買商業險，並且商業險需包含車輛損失險和第三者責任險，並無上限要求。而在商業險生效後的7天內，用戶可以選擇購買小米汽車無憂服務包。