香港財長陳茂波：港2023資產管理規模超121兆 年增2.1%

一段時間以來，外界疑慮資金流出香港。香港財政司司長陳茂波7日在網誌表示，香港證監會將於本月發表去年度《資產及財富管理活動調查》報告，他透露即使去年多重壓力下，香港管理的資產規模穩站在31兆港元（約新台幣121兆）以上，溫和增長約2.1%，重獲增長，其中有約三分之二資產來自香港以外的投資者，跟過去相若。

陳茂波指出，香港私募基金管理的資金規模去年亦錄得穩健增長，規模超過1.7兆港元，香港繼續穩坐亞洲區內第二大私募基金管理中心的地位，位列大陸市場之後。

陳茂波表示，去年錄得的淨資金流入更較2022年增長超過3.4倍，接近港幣3,900億元。主要受惠於私人銀行和私人財富管理業務的強勁表現；而在香港註冊成立的基金，資金淨流入亦持續增加，在去年淨流入超過港幣870億元，年增超90%。

陳茂波提及，今年2月底生效的「跨境理財通2.0」，截至5月，參與理財通的個人投資者數目增加約4,000人，涉及的資金跨境匯劃金額亦增加了約人民幣440億元。

陳茂波稱，前述相關數字反映儘管國際地緣政治風雲變幻，不同地方的投資者對大陸和對香港市場前景，依然有所憧憬。

瑞銀集團（UBS）行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）在6月演講中曾表示，香港財管行業近年以7.6%的複合年增長率擴張，或於2027年超越瑞士，成為全球最大的財管中心，而新加坡屆時規模亦會追近瑞士。

香港證監會去年報告顯示，香港2022年底的管理資產規模為30.5兆元，全年錄得880億元的淨資金流入。然而，與2021年底市況較佳時相比，規模按年下跌14%。