市占率達68.31%！陸成以色列上半年最大汽車供應國 銷售冠軍是這品牌

大陸汽車近年持續出海。以色列汽車進口商協會日前發布的最新數據顯示，2024年上半年，大陸汽車品牌領銜以色列汽車銷售市場，占以色列電動汽車市場份額達68.31%，顯示大陸成為以色列第一大汽車供應國。其中，比亞迪在以色列大陸車企中共售出逾1萬輛成為當地銷售冠軍。

據新華社報導，以色列汽車進口商協會數據顯示，今年前6個月，大陸汽車企業在以色列共售出3萬4,601輛燃油和電動汽車，南韓品牌和日本品牌緊跟其後，銷量分別為2萬7,187輛和2萬3,185輛。

數據進一步指，在同一時期，大陸電動汽車占以色列電動汽車市場份額達68.31%，銷量為2萬6,803輛。其中，大陸車企比亞迪成為銷售冠軍品牌，在以色列市場的6款車型共售出1萬178輛，其中ATTO 3以7,265輛的銷量成為上半年以色列最暢銷車型。

另，2023年，大陸電動汽車在以色列的總銷量為2萬9,402輛，相較2022年總銷量為兩倍之多，占以色列電動汽車市場約61%的份額。

此外，中國汽車工業協會近期梳理的海關最新資料指出，今年前5月，大陸全國汽車商品進出口總額為1,201.5億美元，年增6.4%。其中進口金額272.5億美元，年減8%；出口金額929億美元，年增11.6%。

對此，中汽協稱，出口金額的增長幅度高於進口，反映出大陸汽車在國際市場上的競爭力正在逐步提升，尤其今年前五月，乘用車出口193.7萬輛，年增32%，持續保持高增長，成為大陸汽車增長的一大亮點。

至於出口汽車品牌方面，中汽協指，今年1至5月，大陸汽車出口量排行前5名的汽車品牌分別為奇瑞、MG、比亞迪、吉利、特斯拉。