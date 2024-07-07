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半導體設備大廠ASML前CEO：美中晶片爭端料再延續數十年

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
荷蘭半導體設備製造商ASML前執行長溫彼得（Peter Wennink）6日表示，中美在計算機晶片問題上的爭端將繼續下去，且料可能需要數十年的時間。（彭博資訊）
荷蘭半導體設備製造商ASML前執行長溫彼得（Peter Wennink）6日表示，中美在計算機晶片問題上的爭端將繼續下去，且料可能需要數十年的時間。（彭博資訊）

過去一年多來中美晶片大戰持續進行，且有越演越烈之勢，美國不斷祭出各種高階晶片及設備的出口禁令和限制，並要求其他國家遵行。荷蘭半導體設備製造商ASML前執行長溫彼得6日表示，中美在電腦晶片問題上的爭端是意識形態的，並非基於事實。他認為，這樣的爭端將繼續下去，且料可能需要數十年的時間。

路透報導指，溫彼得（Peter Wennink）近日在掌管ASML公司10年後於今年4月離職，而該公司在其帶領下已成為歐洲最大的技術公司。他指出，自2018年以來，美國以安全問題為由，對該公司出口到中國大陸的工具施以越來越多的限制。美國近期還試圖阻止ASML為已出售給大陸客戶的設備提供服務。

溫彼得表示，此類討論不是基於事實、內容、數字或數據，而是基於「意識形態」，「你可以對此有任何想法，但我們是一家企業，必須平衡管理利益相關者的利益的企業」，所以若意識形態直接阻礙這一點，「那我就有意見了。」ASNL在大陸耕耘了30年，擁有眾多客戶和員工，因此「也有些義務」必須執行。

而作為作為尋求平衡的一部分，溫彼得說，已盡可能地進行遊說，以防止出口限制變得太過嚴格。與此同時，當認為公司的智慧產權未有得到尊重時，他表示其亦曾向大陸政府的高層官員提出申訴。

溫彼得預測，鑒於地緣政治利益岌岌可危，中美晶片戰可能需要幾十年的時間才能結束。據了解，ASML是歐洲最大的科技公司，目前台灣為ASML最大市場，其次則為大陸市場。

此前，大陸外交部發言人林劍曾表示，事實證明，中美經貿投資合作互利共贏，兩國和兩國人民都是受益者。將經貿科技問題政治化、工具化，意識形態化，強推「脫鉤斷鏈」，衝擊的是兩國及全球的正常貿易投資往來和產供鏈穩定，不符合包括美國在內任何一方的利益。

ASML 美國

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