再有外資離場！日本資生堂旗下BAUM撤出中國大陸市場

日本知名美妝品牌資生堂旗下高階護膚品牌BAUM（葆木）宣布將撤出中國大陸市場。BAUM天貓旗艦店近日發布閉店公告，並表示7月10日起將不再接受新訂單。同時，BAUM在中國第一家概念店專櫃「上海芮歐百貨專櫃」已顯示為停業狀態。資生堂中國相關負責人則表示，BAUM品牌因「戰略調整」，決定停止在中國市場的產品銷售。

綜合中國商報、每日經濟新聞報導，BAUM閉店背後的主要原因，即是日本核汙水排海後日系美妝受到中國大陸市場排斥，銷售額出現下滑，這導致資生堂今年加快調整中國業務，有收縮也有擴張，如一邊撤下中國專櫃、出售個護業務，一邊推動醉象（Drunk Elephant）進入中國，「加速核心品牌成長」成為了資生堂的重要策略方向。

在此同時，資深堂還遇上中國護膚彩妝的市場變化，近期大陸的國貨彩妝正在崛起。在Z世代崛起、消費觀念變遷的背景下，全球消費產業迎來深刻的變革，尤其大陸年輕消費者的行為已從盲目推崇大牌轉向理性消費與追求性價比，促使大陸國貨美妝品牌強勢崛起。

民生證券研報顯示，在剛過去的「618」中，天貓大美妝、青眼情報數據顯示，護膚市場GMV前十品牌中，大陸國貨品牌正在加速崛起，其中，天貓護膚TOP10中，大陸國貨品牌珀萊雅位居第1，排名年增2位。

公開資料顯示，BAUM是2020年資生堂推出的高階護膚品牌，主打天然、無添加概念的臉部護理、手部護理、香氛等產品，單價介於人民幣240到890元之間（約新台幣1,070元至3,970元）。2021年，BAUM進入中國市場。在當年舉行的首屆中國消博會上，資生堂攜BAUM在展上高調亮相，然而，短短僅3年，該品牌最終黯淡收場。

BAUM不僅是線上通路天貓旗艦店閉店的同時，其微信商城也已關閉。而在實體方面，大陸消費點評平台「大眾點評」則顯示，BAUM在中國第一家概念店專櫃「上海芮歐百貨專櫃」顯示為停業狀態。

事實上，有分析指出，進入中國三年的BAUM，在該市場反應一直處於不溫不火的狀態，「退出也成為了明智的選擇」。

據資生堂財報顯示，2023年資生堂在中國市場淨銷售額按年減4%至2,479億日圓（約新台幣499億元），其中上半年「資生堂」和「CPB」銷售額整體保持強勁增長，惟下半年受核污水排海後、日本產品購買被抑制和景氣度惡化影響，轉為年比負增長。

然而，值得注意的是，資生堂今年第一季中國市場淨銷售額555億日圓（約新台幣111億元），較去年同期成長4.2%。