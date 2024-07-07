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日本前首相鳩山由紀夫：充當中美間橋樑最符合日本利益

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本前首相鳩山由紀夫6日在北京出席第12屆世界和平論壇並發表談話表示，充當中美關係的橋樑、緩和並管理美中對立，最符合日本的國家利益。圖／取自觀察者網微博
日本前首相鳩山由紀夫6日在北京出席第12屆世界和平論壇並發表談話表示，充當中美關係的橋樑、緩和並管理美中對立，最符合日本的國家利益。圖／取自觀察者網微博

日本前首相鳩山由紀夫6日在一場論壇上表示，近年來日本政治人物為了追求過度防衛力量，煽動對大陸的敵對政策，使很多日本民眾和媒體都受到許多影響。他認為，充當中美關係的橋樑、緩和並管理美中對立，最符合日本的國家利益。

據北京日報，第十二屆世界和平論壇於7月5日至7日在北京舉行。7月6日上午，鳩山由紀夫在第一場大會「弘揚和平共處與共同安全理念」發表演說時指出，隨著中美國力差距的縮小，所謂的「修昔底德陷阱」將會作怪，兩國對質將曠日持久，中美兩個大國若全面陷入零和競爭，尤其是東亞地區的和平與繁榮將身受其害。

鳩山由紀夫說，日本政府不僅未起到美中關係的橋梁作用，反而成為美國在軍事和外交上最得力幫手，近期還「慫恿」美國強化對華政策，皆因日本政府內部將大陸視為敵人，對抗大陸的念頭已成為主流。

鳩山由紀夫還提到，2022年12月，日本內閣通過安保戰略三文件《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計劃》，提出賦予日本「反擊能力」的新政策，大幅提高軍費，強調日美同盟，並將大陸定位為「迄今最大戰略挑戰」。

他續指，隨後在2022年2月俄烏戰爭爆發後，日本首相岸田文雄持續指出，「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞」，並將俄烏戰爭與「台灣有事」捆綁。為了追求過度的防衛力量，日本政治人物煽動對大陸的「敵對政策，一再渲染這種說法」。

鳩山由紀夫進一步表示，日本不應陷入價值觀外交的陷阱，也不應放棄對華接觸政策，大陸也要作為大國發揮更大作用。此外，他還倡議尋求亞洲版中島條約，推進包含大陸在內的訊息通信國際標準化。

他稱，當前中美關係並非「新冷戰」，且今天的大陸不是泡沫經濟破滅後的日本，也不是冷戰時期的蘇聯。他認為，大陸的「國力今後與美國也將勢均力敵」，因此美中競爭也將呈現長期化的局面。

鳩山由紀夫強調，日本充當中美關係的橋梁、緩和並管理美中對立，此舉最符合日本的國家利益。若日美與大陸萬一發生軍事衝突，不論結局如何，各方都將遭受滅頂之災，因此「日本的國家戰略目標必須是防止戰爭的爆發」。

據產經新聞，大陸駐日大使吳江浩5月時曾在使館座談會強調，若日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」。而當時受邀的鳩山由紀夫則說，「基本上同意」他的說法。

此外，據財新網報導，日本駐北京大使金杉憲治則在世界和平論壇上指出，「政府和政府間的關係有時會處於非常艱難的狀態，會發生很多的波動，中日關係也是一樣」，他強調，「因此，加強中日之間的經濟聯繫、地方政府和民間層面的合作，將對中日政府間交往發揮影響和促進作用」。他呼籲，應抓住「中日關係重要」的民間共識 全方位推進兩國交往。

俄烏戰爭 日本

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