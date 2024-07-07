大陸6月外滙存底減少97億美元 黃金儲備連續兩月未再增持

中國人民銀行（大陸央行）公布最新數據顯示，大陸外匯存底規模減少，6月底外匯儲備為3兆2,223.58億美元，較五月減少96.81億美元，降幅為0.3%，逆轉上月大幅增加態勢，5月為增加312億美元。另，大陸央行黃金儲備錄得7,280萬盎斯，顯示連續兩個月維持不變。

據大陸國家外匯管理局網站消息，大陸外管局相關負責人稱，6月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。

該名負責人還強調，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。但大陸經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。

此外，大陸央行同時公布，截至今年6月底，大陸黃金儲備為7280萬盎斯，連續兩個月保持不變，與5月底持平。而當月黃金儲備對應的美元價值按月減少12.6億至1697億美元。

星島日報指出，今年5月，在國際金價突破2,400美元及不斷創歷史新高之際，大陸央行終結了2022年11月以來的「十八連升」，暫停增持黃金儲備。

彼時，財聯社引述一名券商宏觀分析師表示，人行中斷「18連增」此舉在「意料之中，也在情理之中」。他表示，和外界所想不一樣，有關方面對外儲的經營收益有一定的考量和考核指標，即是要讓外匯持續產生收益，不能跑輸通膨。

上述分析師補充，由於依大陸外匯局先前數據，在3、4月份人行儘管還在買入黃金，但購買數量相比前期有大幅收縮，尤其是4月份的購買量堪稱「象徵性買入」。「這已經給了外界一個明顯的訊號。」

大陸匯管資訊科技研究院副院長趙慶明亦持同樣看法稱，由於近期金價迭創新高，市場定價或已高估，這一背景下，人行停止增持黃金儲備是「理性選擇」。

趙慶明認為，黃金的繁榮大周期還未結束，至少2027年前看不到暴跌跡象，中長期來看，黃金仍會維持漲勢。主因在地緣政治因素長期動盪，進一步推高黃金作為風險避險價值。美國聯準會降息周期開啟後，2025年國際金價或有望上漲，可望再創新高。