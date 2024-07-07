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釋出新訊號？外媒：傳印考慮放寬對陸工人簽證限制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2020年後，以新冠疫情暴發和中印邊境衝突為理由，印度對大陸企業實施「亞洲最嚴格的限制措施」，包括嚴格限制對大陸簽證發放和投資。圖／取自觀察者網微博
2020年後，以新冠疫情暴發和中印邊境衝突為理由，印度對大陸企業實施「亞洲最嚴格的限制措施」，包括嚴格限制對大陸簽證發放和投資。圖／取自觀察者網微博

印度與大陸經貿關係持續發生變化。美國之音指出，印度為彌補技能缺口並促進當地製造業和技術進步，當局政府決定向特定行業的中國大陸工人發放簽證

報導提到，印度政府此一政策調整優先考慮當地工業的需求，其工業在某些關鍵領域一直難以找到合適人才。透過促進具有專業技能和專長的大陸專業人員進入，印度政府盼能彌補此一差距並加速印度工業的增長。而此舉是在現有政策的基礎上進行的，等於允許大陸公民為參與印度「生產關聯激勵計劃」（PLI）的公司工作。

印度工業和內貿部（DPIIT）部長辛格（Rajesh Kumar Singh）表示，「我們正在為非PLI公司開發類似的簡化流程。儘管尚未做出最終決定，但我們正在朝這個方向努力，並希望很快能最終確定。」

事實上，印度正在為是否放寬對大陸技術工人的簽證限制而苦苦掙扎，這一問題將印度企業的需求與國家安全關切置於矛盾之中。然而，實際上，印度的很多行業都需要中國專業人員，因為在大多數電氣和電子領域，對中國的關鍵部件高度依賴。

印度移動通信與電子協會主席莫欣德魯稱，印度電子業發展的關鍵技能流動已經停止。過去兩到三年間，有「成千上萬的中國工程師和技術人員的商務和就業簽證申請被拒絕」，許多人甚至因為擔心被拒絕而不敢申請。這些限制不僅對中國公司造成了傷害，更是「主要傷害了在印度投資的美國、英國、台灣、日本和印度公司」。

一名業界專家透露，印度在專用鋼鐵製造設備及其安裝、維護和使用培訓方面對中國技術人員的依賴性很大。製造商向政府投訴，印度簽證批准延誤使這些技術人員的工作進展緩慢，影響了PLI的實施，並影響莫迪政府的一些旗艦項目。

此前，觀察者網風聞社區曾指出，2020年後，以新冠疫情暴發和中印邊境衝突為理由，印度對大陸企業實施「亞洲最嚴格的限制措施」，包括嚴格限制對大陸簽證發放和投資。

俄羅斯衛星通訊社則指，大陸企業技術人員要想辦理赴印商務簽證，通常需要3至6個月時間，最久案例甚至達15個月。不僅速度慢，印度使館出簽難度也高，所需材料繁瑣，拒簽率較高。

據悉，在邊境衝突之前，印度每年向大陸公民發放約20萬張簽證，然而到2024年，目前已驟降至約2,000張左右。

印度 簽證 美國

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