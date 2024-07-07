大陸銀行壓低成本 薪情苦哈哈

大陸多家銀行傳出減薪，繼建設銀行總部員工減薪至少10%後，市場再傳民生銀行北京等部分分行已減薪40%、年底前減薪至50%的消息，同期被傳減薪的還有另外一家國有大行。

據第一財經報導，多位銀行從業人員表示行業降薪是大家預期的趨勢，一方面是經營壓力導致必須壓低成本，另一方面是金融系統高薪現象整體面臨調整壓力。

以國有大行為例，6月下旬召開的建行股東大會上，新任行長張毅表示，下半年將持續降本增效，著力做好增收、節支等重點工作。

有券商分析師表示，在營收負增長的環境下，銀行從業人員成本管控的壓力的確有所增大。自去年開始，股份制商銀就已經開始縮減開支。有機構統計數據顯示，今年第1季，多數上市銀行管理費用年增率較去年呈下降趨勢，其中，區域性銀行下降最為明顯，其次是股份行、國有大行。