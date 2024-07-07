快訊

奧運籃球／希臘生死戰狂勝28分！安戴托昆波領軍淘汰唐西奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸銀行壓低成本 薪情苦哈哈

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸多家銀行傳出減薪，繼建設銀行總部員工減薪至少10%後，市場再傳民生銀行北京等部分分行已減薪40%、年底前減薪至50%的消息，同期被傳減薪的還有另外一家國有大行。

據第一財經報導，多位銀行從業人員表示行業降薪是大家預期的趨勢，一方面是經營壓力導致必須壓低成本，另一方面是金融系統高薪現象整體面臨調整壓力。

以國有大行為例，6月下旬召開的建行股東大會上，新任行長張毅表示，下半年將持續降本增效，著力做好增收、節支等重點工作。

券商分析師表示，在營收負增長的環境下，銀行從業人員成本管控的壓力的確有所增大。自去年開始，股份制商銀就已經開始縮減開支。有機構統計數據顯示，今年第1季，多數上市銀行管理費用年增率較去年呈下降趨勢，其中，區域性銀行下降最為明顯，其次是股份行、國有大行。

券商 北京 壓力

延伸閱讀

大陸多家銀行傳降薪潮 專家：經營壓力下「降本增效」大勢所趨

揹房貸被減薪…中金女員工、證券分析師走上絕路 謝金河：中國內捲正襲向金融業

中金2年減薪4成 傳30歲員工房貸壓力大跳樓

NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選

相關新聞

歐盟盯陸成熟製程半導體 可能進一步制定應對措施

歐盟執委會傳出開始徵求歐洲半導體企業對大陸擴大傳統成熟製程晶片產能的看法，並可能進一步制定應對措施，防止大批大陸成熟製程...

華為衝AI 不依賴先進晶片

華為常務董事、華為雲CEO張平安在2024世界人工智能大會上公開表示，大陸人工智慧（AI）發展離不開算力基礎設施的創新，...

比亞迪 赴土國設電動車廠

大陸新能源汽車巨頭比亞迪據報計畫在土耳其投資十億美元（約新台幣325億元），於土耳其西部興建電動車工廠。土耳其總統埃爾多...

大陸6月進出口表現 估維持成長

大陸海關總署預計在12日發布6月進出口貿易帳，在出口商規避關稅提前出貨拉動下，5月出口額已比去年同期激增7.6%，超出市...

大陸銀行壓低成本 薪情苦哈哈

大陸多家銀行傳出減薪，繼建設銀行總部員工減薪至少10%後，市場再傳民生銀行北京等部分分行已減薪40%、年底前減薪至50%...

華為新旗艦機性能 重回前段班

華為即將在9月前後推出新旗艦智慧手機Mate 70，而有關新機的規格配置已經被曝光，將搭載備受期待的鴻蒙星河版（Harm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。