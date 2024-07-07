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比亞迪 赴土國設電動車廠

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）
大陸電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）

大陸新能源汽車巨頭比亞迪據報計畫在土耳其投資十億美元（約新台幣325億元），於土耳其西部興建電動車工廠。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）預計將於周一（8日）宣布這項協議。廣汽集團也傳出正尋求在土耳其設立合資電動車廠。

隨著各國紛紛調高大陸電動車關稅，彭博報導指出，土耳其與歐盟簽訂了關稅同盟協議，新工廠可能使比亞迪更易進入歐盟市場。

此外，路透報導指出，土耳其執政黨正義與發展黨（AK Party）副主席Zafer Sirakaya表示，大陸汽車製造商廣汽集團正在與土耳其電動汽車製造商TOGG就可能成立合資生產企業進行談判，廣汽集團的高管計畫本月訪問土耳其TOGG。

土耳其政府去年對中國大陸電動車徵收40%附加關稅，今年6月8日，土耳其再對原產地為中國大陸的燃油及混合動力乘用車，徵收40％額外進口關稅，附加關稅定為每輛車至少7,000美元，該決定將於7月7日生效。然而本月5日，也就是上述決定生效前兩天，土耳其政府官方公報公布的總統決定顯示，土耳其政府軟化其加徵大陸汽車關稅的立場，以鼓勵汽車製造商投資。

公報顯示，該決定修訂了6月份發布的一項法令，規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口不徵收額外稅費。

東方財富網報導指出，有業內人士分析，由於當前貿易逆差的壓力，土耳其更希望中國大陸車企到土耳其投資建廠。當前，土耳其政府正大力發展其新能源汽車產業，推出優惠政策，包括減免購置稅、提供購車補貼等，鼓勵新能源車普及。

土耳其 電動汽車

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