華為新旗艦機性能 重回前段班

華為即將在9月前後推出新旗艦智慧手機Mate 70，而有關新機的規格配置已經被曝光，將搭載備受期待的鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，脫離Android並引入生成式AI，將搭載最新的麒麟晶片，性能將重回第一陣營。此外，有博主爆料，華為正開發一款更加重量級的PC晶片。

快科技報導，此外，新機預計搭載一款擁有5,000萬像素的大陸國產超大底CMOS影像感測器，據說華為還重新調整演算法，並且對硬體重新優化，在拍照體驗和影音拍攝上相比上代會有更好的提升。

中關村在線報導，有數碼博主爆料，Mate 70系列將擁有四款機型，其中三款採用微曲面OLED螢幕。此外，華為Mate 70或將全系配備無線充電，支持衛星通信，配備潛望式長焦鏡頭和可變光圈。

Mate70將延續「星環設計」，頂級RS版本亦延續獨特「八角設計」。新機還將推出鈦金屬版本，展現不同的產品等級。