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大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統「Avinox」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）
大陸無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大陸無人機領導品牌大疆3日在EUROBIKE2024歐洲自行車展上發布電輔自行車系統「DJI Avinox」，除了在本屆歐洲自行車展獲EUROBIKE AWARD 2024肯定，也意味該品牌正式進入電動輔助自行車（E-Bike）市場。

據大疆介紹，DJI Avinox是一款面向全球中高端E-Bike整車品牌的電輔自行車系統，2.52kg的重量，體積僅手掌大小，最大扭矩達105N.m，Boost模式120N.m、峰值功率高達850W；此外還具備3倍快充、智慧車機互聯等優勢。電輔自行車系統是E-Bike核心部分，其價格佔整機的30%到40%，包括電力、電池、儀表等。

36氪指出，大疆進入E-Bike市場具有天然優勢，作為全球消費級無人機領導品牌，大疆過往的技術積累為電輔自行車系統所需的電機、電控、電池等核心技術提供有力支撐；此外，電輔自行車系統也具有強戶外屬性，這和大疆的消費級無人機、運動相機、戶外儲能等產品場景相似，與DJI用戶群體天然重疊。

2023年便有媒體報導，大疆內部成立項目代號為「EB」的電動輔助自行車項目，準備進入海外高端電動輔助自行車整車市場。

據東方財富網報導，中國大陸是E-Bike重要生產地。市場研究機構「聯合市場研究」（Allied Market Research）顯示，2022年大陸電動輔助自行車整車出口量達996.13萬輛，年增121%。市場調查機構Mordor Intelligence的數據顯示，E-Bike市場規模預計到2024年為349.8億美元，2029年將達到517.8億美元。

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